Когда-то их обожали: 3 старых украинских сериала, о которых мы забыли

Есть множество украинских сериалов, которые полюбились зрителям. Некоторые из них вышли достаточно давно.

Сегодня 24 Канал расскажет о нескольких старых украинских сериалов, о которых вы могли забыть.

Старые украинские сериалы, о которых мы забыли

"Доктор Вера"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 30

В центре сюжета – кардиолог Вера, которая замужем за нейрохирургом Андреем. Женщина поставила в приоритет семью, а не работу, однако муж неожиданно исчезает и оставляет ее с дочкой.

Вера встречает незнакомку, которая утверждает, что является настоящей женой Андрея. Впервые за долгое время женщина возвращается в больницу, где произошло много изменений. Более того, женщине приходится только ассистировать. На долю Веры свалилось немало испытаний, поэтому удастся ли ей справиться со всем?

Зоряна Марченко в сериале "Врач Вера" / Кадр из сериала

"Катерина"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 4

Это адаптация одноименной поэмы Тараса Григорьевича Шевченко к современным реалиям. В сериале рассказывается о Екатерине, дочери педагогов, которая проживает в селе Шуляки Черкасской области.

Жизнь в селе меняется, когда туда прибывает киевская съемочная группа. У Екатерины возникают чувства к актеру Алексею Красильникову. Что ждет женщину – настоящая любовь или драма?

Марк Дробот и Валерия Ходос в сериале "Катерина" / Кадр из сериала

"Век Якова"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 4

Простой крестьянин Яков прожил сто лет, поэтому увидел все в своей жизни. Еще с детства он любил Ульяну, а она его, однако родители выбрали для дочери мужчину из богатой семьи.

Яков покинул село, пошел в польское войско и познакомился со шляхтянкой Зосей. Мужчина пережил войны и плен, потерял близких, но смог сохранить человечность и любовь в своем сердце.

Роман Луцкий в сериале "Век Якова" / Кадр из сериала