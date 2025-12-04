Когда-то их обожали: 3 старых украинских сериала, о которых мы забыли
- "Доктор Вера" рассказывает историю кардиолога Веры, которая сталкивается с испытаниями после исчезновения своего мужа, нейрохирурга Андрея.
- "Катерина" является адаптацией поэмы Шевченко, где жизнь дочери педагогов меняется после прибытия киевской съемочной группы, а "Век Якова" описывает жизнь крестьянина Якова, который прожил сто лет.
Есть множество украинских сериалов, которые полюбились зрителям. Некоторые из них вышли достаточно давно.
Сегодня 24 Канал расскажет о нескольких старых украинских сериалов, о которых вы могли забыть.
Старые украинские сериалы, о которых мы забыли
"Доктор Вера"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 30
В центре сюжета – кардиолог Вера, которая замужем за нейрохирургом Андреем. Женщина поставила в приоритет семью, а не работу, однако муж неожиданно исчезает и оставляет ее с дочкой.
Вера встречает незнакомку, которая утверждает, что является настоящей женой Андрея. Впервые за долгое время женщина возвращается в больницу, где произошло много изменений. Более того, женщине приходится только ассистировать. На долю Веры свалилось немало испытаний, поэтому удастся ли ей справиться со всем?
"Катерина"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 4
Это адаптация одноименной поэмы Тараса Григорьевича Шевченко к современным реалиям. В сериале рассказывается о Екатерине, дочери педагогов, которая проживает в селе Шуляки Черкасской области.
Жизнь в селе меняется, когда туда прибывает киевская съемочная группа. У Екатерины возникают чувства к актеру Алексею Красильникову. Что ждет женщину – настоящая любовь или драма?
"Век Якова"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 4
Простой крестьянин Яков прожил сто лет, поэтому увидел все в своей жизни. Еще с детства он любил Ульяну, а она его, однако родители выбрали для дочери мужчину из богатой семьи.
Яков покинул село, пошел в польское войско и познакомился со шляхтянкой Зосей. Мужчина пережил войны и плен, потерял близких, но смог сохранить человечность и любовь в своем сердце.