Колись їх обожнювали: 3 старі українські серіали, про які ми забули

Є безліч українських серіалів, які полюбились глядачам. Деякі з них вийшли досить давно.

Сьогодні 24 Канал розповість про кілька старих українських серіалів, про які ви могли забути.

Старі українські серіали, про які ми забули

"Лікар Віра"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 30

У центрі сюжету – кардіологиня Віра, яка одружена з нейрохірургом Андрієм. Жінка поставила у пріоритет сім'ю, а не роботу, однак чоловік несподівано зникає та залишає її з донькою.

Віра зустрічає незнайомку, яка стверджує, що є справжньою дружиною Андрія. Вперше за довгий час жінка повертається в лікарню, де відбулося багато змін. Ба більше, жінці доводиться лише асистувати. На долю Віри звалилось чимало випробувань, тож чи вдасться їй справитись зі всім?

Зоряна Марченко у серіалі "Лікарка Віра" / Кадр із серіалу

"Катерина"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 4

Це адаптація однойменної поеми Тараса Григоровича Шевченка до сучасних реалій. У серіалі розповідається про Катерину, дочку педагогів, яка проживає у селі Шуляки Черкаської області.

Життя у селі змінюється, коли туди прибуває київська знімальна група. У Катерини виникають почуття до актора Олексія Красильникова. Що чекає на жінку – справжнє кохання чи драма?

Марк Дробот і Валерія Ходос у серіалі "Катерина" / Кадр із серіалу

"Століття Якова"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 4

Простий селянин Яків прожив сто років, тож побачив усе у своєму житті. Ще з дитинства він кохав Уляну, а вона його, однак батьки обрали для доньки чоловіка з багатої родини.

Яків покинув село, пішов до польського війська і познайомився зі шляхтянкою Зосею. Чоловік пережив війни та полон, втратив близьких, але зміг зберегти людяність і любов у своєму серці.

Роман Луцький у серіалі "Століття Якова" / Кадр із серіалу