24 Канал уже знає, які українські фільми та серіали зараз найбільше дивляться на Netflix.

Які українські фільми та серіали зараз популярні на Netflix?

"Каховський об'єкт"

Рейтинг IMDb: 5,0

26 листопада на Netflix з'явився новий український фільм, яки поєднав у собі жанри фантастики, жахів, бойовика та трилера. Сюжет розповідає історію, коли після підриву Каховської ГЕС українські військові знаходять під водою секретний радянський бункер. Група не знає, що на них чекає далі, можливо, там уже зачаїлись потвори, яких раніше ще ніхто не бачив.

"Каховський об'єкт": дивіться онлайн трейлер фільму

"Прикордонники" (2 сезон)

Рейтинг IMDb: 6,0

Анатолій, Андрій, Дарина та інші курсанти повернулись на навчання до Національної академії Державної прикордонної служби України після передової, щоб стати офіцерами. У них з'являється новий наставник, а улюблений Іван Криницький починає навчати перший курс. На головних героїв чекають нові випробування, які будуть пов'язані як з офіцерським обов'язком, так і зі складними виборами в особистому житті.

"Прикордонники": дивіться онлайн трейлер 2 сезону

"Вітя"

Рейтинг IMDb: 8,6

Серіал налічує 12 серій й розповідає про Вітю Василенка, який працює на СТО свого батька, однак захоплюється психологією, адже здобув психологічну освіту в Полтавському лісотехнічному інституті. Хлопець починає допомагати людям на роботі, які приходять до нього зі своїми тривогами, комплексами та забобонами.

Перед Вітею постає вибір: залишитися в Лубнах чи переїхати до Києва.

"Вітя": дивіться онлайн трейлер серіалу

