Британец рассказал, что проснулся в 4:45 утра и вынужден был спуститься в бомбоубежище, оборудованное в гостинице. Он рассказал, что по приезде в Киев ему посоветовали установить приложение, извещающее о воздушных тревогах. Писатель добавил, что в укрытии гостиницы были даже кофеварки и лежаки.

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Стивен Фрай провел два часа в бомбоубежище

Проснулся в 4:45 утра от настойчивого голоса, который приказывал всем в отеле спускаться в бомбоубежище. Итак, мы здесь. Кто-то показал мне приложение для загрузки: как видите, он тоже приказывает оставаться в приюте. Итак, мы все в подвале отеля. Кофеварка. Лежаки. Люди весело смеются и болтаю,

– написал он.

Фрай заметил, что хотя он не слышал никаких звуков дронов или ракет, получил сообщение о взрывах в городе. Он также поделился фотографиями других гостей отеля, сидевших в бомбоубежище со своими ноутбуками. "Никакого звука дронов или ракет, которые я могу обнаружить. Час позже, и все еще нет отбоя. Фактически новое объявление: "Обратите внимание, в городе взрывы. Оставайся в укрытии". Некоторые гости отеля пожали плечами и вернулись к своим номерам", – написал он.

После окончания тревоги Стивен Фрай покинул бомбоубежище отеля и сфотографировал кафе, где уже с утра гости сели на летних террасах. "В Киеве отбой и жизнь продолжается", – поделился он.

К слову, сегодня, 6 сентября, в Киеве состоится Саммит первых леди и джентльменов, на котором Стивен Фрай выступит в роли ведущего. Тема саммита – "Ментальное здоровье: стойкость и хрупкость будущего".