"Выключите, это слишком жутко": фильм, который Стивен Кинг не смог досмотреть до конца

Известный американский писатель Стивен Кинг поделился с поклонниками, какой фильм ужасов он считает самым страшным.
В разговоре с Dread Central Стивен Кинг озвучил название хоррора, который не смог досмотреть до конца. Им оказался фильм "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" 1999 года.
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Я был в больнице под обезболивающими, когда впервые увидел это кино. Сын принес мне кассету с записью и сказал: "Ты должен это посмотреть". На половине я не выдержал: "Выключите это! Это слишком жутко и странно",
– рассказал Стивен Кинг.
О чем хоррор "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света"
В картине речь идет о трех студентах кинофакультета, которые заблудились и исчезли в лесах штата Мэриленд. Там они, собственно, готовили свою курсовую работу о местной ведьме из Блэр. Ребята снимали фильм на свои камеры в виде документальной ленты.
Постер к фильму "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" / Фото Kinorium
Интересные факты о хорроре "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света"
- "Ведьма из Блэр" считается одним из первых фильмов ужасов, снятых в стиле псевдодокументалистики;
- Съемки ленты заняло 8 дней. Чтобы изобразить героев уставшими и раздраженными, им давали все меньше еды. Студенты, снимавшие фильм, думали, что легенда о страшной ведьме действительно существует. В сценарии описывались лишь основные сюжетные ходы, практически все диалоги были импровизированы актерами;
Кадр из фильма "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" / Фото Kinorium
- Первоначальный бюджет фильма составил от 20 до 22 тысяч долларов. Это любительский фильм, он без спецэффектов, насилия и треков;
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- В начале 1999 года состоялась премьера фильма на фестивале независимого кино "Сандэнс". После показа кинокомпания Artisan Entertainment выступила дистрибьютором и приобрела фильм за 1,1 миллиона долларов;
- В 2016 году вышло продолжение хоррора под названием "Ведьма из Блэр: Новая глава" Адама Вингарда.