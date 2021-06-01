"Выключите, это слишком жутко": фильм, который Стивен Кинг не смог досмотреть до конца

Известный американский писатель Стивен Кинг поделился с поклонниками, какой фильм ужасов он считает самым страшным.

В разговоре с Dread Central Стивен Кинг озвучил название хоррора, который не смог досмотреть до конца. Им оказался фильм "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" 1999 года.

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Я был в больнице под обезболивающими, когда впервые увидел это кино. Сын принес мне кассету с записью и сказал: "Ты должен это посмотреть". На половине я не выдержал: "Выключите это! Это слишком жутко и странно",

– рассказал Стивен Кинг.

О чем хоррор "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света"

В картине речь идет о трех студентах кинофакультета, которые заблудились и исчезли в лесах штата Мэриленд. Там они, собственно, готовили свою курсовую работу о местной ведьме из Блэр. Ребята снимали фильм на свои камеры в виде документальной ленты.



Постер к фильму "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" / Фото Kinorium

Интересные факты о хорроре "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света"

"Ведьма из Блэр" считается одним из первых фильмов ужасов, снятых в стиле псевдодокументалистики;

Съемки ленты заняло 8 дней. Чтобы изобразить героев уставшими и раздраженными, им давали все меньше еды. Студенты, снимавшие фильм, думали, что легенда о страшной ведьме действительно существует. В сценарии описывались лишь основные сюжетные ходы, практически все диалоги были импровизированы актерами;



Кадр из фильма "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" / Фото Kinorium

​Первоначальный бюджет фильма составил от 20 до 22 тысяч долларов. Это любительский фильм, он без спецэффектов, насилия и треков;

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