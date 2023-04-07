В своих соцсетях писатель написал символическое сообщение в поддержку Украины. На фоне ближайшего контрнаступления ВСУ Кинг решил обратиться ко всему миру.

Смотрите также 10 самых популярных сериалов Netflix, которыми увлекаются в Украине

Стивен Кинг поддерживает Украину

"Держите Украину у себя в сердце и мыслях. Не поддерживайте тех, кто забывает о ней", – написал Кинг.



Стивен Кинг призвал мир не забывать об украинцах / Скриншот сообщения

В поддержку Украины в начале войны Стивен Кинг решил действовать символически и надел футболку с надписью "I stand with Ukraine" – "Я поддерживаю Украину". Также он отказался продолжать сотрудничество с российскими издательствами.

Позже, в своих заявлениях, писатель подчеркивал, что война вызвана действиями Путина, и что от его рук погибают мирные люди, в частности женщины и дети. Он призвал россиян понять, что действительно происходит и разрушить стену дезинформации. Кроме того, Кинг выразил свою поддержку успехам ВСУ во время Слобожанского контрнаступления Вооруженных сил Украины и отметил, что "украинцы обнажают задницы" россиянам.

Также писатель посоветовал своим поклонникам послушать украинскую песню "Не кажу прощай" певицы Lama, на что сама певица отреагировала. Кроме того, Кинг высказался по поводу "бавовни" на Крымском мосту.

Недавно в твиттере американского писателя Дона Уинслоу Стивен Кинг оставил комментарий и назвал свою заветную мечту: "Мир в Украине".