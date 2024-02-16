Обзор фильма "Мадам Паутина" с Дакотой Джонсон и Сидни Суини: стоит ли его смотреть

Фильм "Мадам Паутина" от Marvel рассказывает историю новой героини вселенной, Кассандры Уэбб, одаренной экстрасенсорными способностями, которая может видеть "паутинный мир".

Узнайте в материале Кино 24, о чем фильм, стоит ли пересматривать новую ленту, удалось ли кинокартине восстановить доверие к фильмам по комиксам и как отзываются зрители и кинокритики.

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Новый фильм от Marvel: о чем сюжет

Начало истории разворачивается с рассказа матери девушки, Констанс Уэбб, и ее хитроумного коллеги Иезекиэля Симса.

Через тридцать лет медсестра из Манхэттена, Кассандра Уэбб, раскрывает в себе способность видеть будущее и поймет, что может использовать эту силу, чтобы изменить жизнь к лучшему. Столкнувшись с тайнами своего прошлого, Кассандра знакомится с тремя девушками, которым суждено однажды стать великими, если они вместе смогут пережить смертельно опасное настоящее.

"Мадам Паутина": смотрите онлайн трейлер фильма

Вот, как украинские кинолюбители отреагировали на трейлер фильма:

"Я вроде бы и очень жду этот фильм, и персонажи нравятся, тем более, что играют их такие красивые актрисы, но в то же время трейлер вызывает какой-то сильный скепсис к фильму. Выглядит очень круто. Но кажется, что фильм снова сделан максимально просто и по шаблону"

"После короткого описания из других источников думал, что фильм будет крутой, где враги будут пытаться предугадать действия друг друга, заглянув немного в будущее. Такие себе игры разума, мол, "я знала, что ты знаешь, что я знаю". А потом увидел логотип Marvel. Мои ожидания еще никогда так низко и так быстро не падали"

"Это что-то интересненькое и новое! Заинтриговало"

"Никогда не любил это комиксное болото, а это уже просто дно. Как хочется посмотреть человеческое кино, чтобы никто в нем не носил трико, и не стрелял лазерами!"

"Обожаю Дакоту Джонсон!"

Актеры и персонажи фильма "Мадам Паутина"

Основные роли в фильме были исполнили: Дакота Джонсон, которая стала известной благодаря фильму "50 оттенков серого", Сидни Суини из "Эйфории", Изабела Монер, известная по фильму "Трансформеры: Последний рыцарь", и Целеста О'Коннор из фильма "Охотники за привидениями: с того света".

Роль главного антагониста, Езекиэля Симса, исполнил французский актер Тахар Рахим, известный по участию в фильмах "Мавританец" и "Наполеон".

Также небольшие роли в фильме исполнили Эмма Робертс, известная по сериалам "Американская история ужаса", которая исполнила роль сестры Бена Мэри Паркер, и Кэрри Бише по ленте "Арго", которая сыграла роль матери главной героини.

Реакции на ленту "Мадам Паутина"

Западные критики не скрывают своего недовольства, называя фильм "ужасным хаосом" и "худшим экранизированным комиксом".

Эксперты кинематографа, посетившие премьеру "Мадам Паутины" 12 февраля, уже высказали свою критику в отношении фильма. В рейтинге IMDb лента собрала всего 3,9 балла из 10, а на Rotten Tomatoes получил лишь 17% положительных отзывов. На Metacritic эксперты выставили фильму 29 баллов из 100, что соответствует характеристике "в целом негативные отзывы".

И все-таки, популярность фильма растет, и он сейчас расположен на 17-м месте, после "Убийц цветочной полни" и "Вонки".