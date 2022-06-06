Стоит удалить все русское, – Жураковская о стихах Пушкина, которые являются оружием, а не сказками

Актриса "Крепостной" Олеся Жураковская считает, что сейчас стоит отказаться от всего российского. Она подчеркнула, что даже стихи Пушкина, на которых она выросла, сейчас могут быть оружием, а не сказками.

Недавно в интервью Алине Доротюк Олеся Жураковская рассказала, что выросла на сказках русского поэта Александра Пушкина и иногда ей сложно говорить об отмене русской культуры. Впрочем, актриса уверена, если мы откажемся от всего российского – это еще больше приблизит нас к вожделенной победе над врагом, передает 24 канал.

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Олеся Жураковская призвала отказаться от всего русского

По словам актрисы, сейчас идет война – есть только черное и белое.

Для того чтобы не было разговоров о "не все так однозначно" нужно сейчас все удалить. Как опухоль удаляют, то удаляют все метастазы и охватывают ткани вокруг них для того, чтобы не было проблемы. Поэтому мне кажется, что сейчас нужно удалить все,

– поделилась звезда.

Дальше она продолжила: "Дома никто никому не запрещает, делайте что хотите. Но в государстве этого не должно быть. Я росла на сказках Пушкина, и мне не очень просто это говорить. Но когда стихи Пушкина Безруков использует как оружие и с гнусной высокомерной харей. Что-то там читает, то надо понять, что стихи Пушкина могут быть оружием, а не только чудесными сказками».

Ранее Дмитрий Ступка говорил, что мы должны отказаться от всех советских вещей, которыми украинцы еще могли пользоваться до 24 февраля. Актер сказал, что сегодняшние события – это не война, а уничтожение, терроризм и геноцид. "Это нашествие орды. Таких случаев было очень много в истории. Время циклическое. Многие вещи повторяются: история с Батурином, запрет украинского языка, сталинский режим, ГУЛАГ, Лесь Курбас, расстрелы. Далеко не надо ходить – я помню, как убили" Ивасюка во Львове", – поделился Ступка.

В интервью журналистке Алине актриса рассказала о своей коллеге Чулпан Хаматовой, которая публиковала обращение к Путину с призывом остановить войну в Украине.

Чулпан – моя хорошая подруга, я считаю ее большим человеком. Один ее поступок можно осуждать. Собственно, все ее проблемы с этого начались, когда она поддержала Путина. Здесь действительно все сложно. Мы с ней общались, и она говорила, как это ужасно и страшно происходящее. Она говорила, что не знает сколько нужно времени, чтобы "нашу (россиян, – Кино 24) вину искупить", – сказала Жураковская.

Напомним, Чулпан Хаматова покинула Россию из-за военного вторжения России в Украину. Она отметила также, что боится возвращаться, чтобы не попасть в тюрьму.