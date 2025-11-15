9 киноисторий, подаривших свет в эти темные дни: во Львове состоялся Странствующий Docudays UA
- Во Львове с 1 по 12 ноября прошел 22 Странствующий Docudays UA, центральной темой которого был "Редкий ресурс".
- На фестивале обсуждали важные вопросы борьбы за свободу и европейское будущее, показывая фильмы, как "Санаторий", "Мой золотой ребенок", "Последняя песня из Кабула" и "Свидетели. Плен убивает".
С 1 по 12 ноября во Львове проходил 22 Странствующий Docudays UA. В этом году центральной темой фестиваля был "Редкий ресурс". Такой темой организаторы апеллировали к соглашению Украины и США о редкоземельных металлах, но прежде всего она об украинцах, которые продолжают борьбу за свою свободу.
В течение этих дней организаторы и посетители фестиваля не только просматривали важные киноистории, а говорили о борьбе за европейское будущее, единство, сопротивление врагу и ежедневный труд для победы, пишет 24 Канал. Какие фильмы показали на фестивале и почему они важны – рассказываем дальше.
"Санаторий"
Именно с этого фильма стартовал 22 Странствующий Docudays UA. Участникам события удалось не только посмотреть ленту, но и пообщаться с ее создателями – режиссером Гарой О'Рурком и фиксером Сергеем Солодько. Во время дискуссии говорили о фильме, истории его героев, о доверии, которое рождается между камерой и людьми. Ирландский режиссер признался, что его поразила не только устойчивость украинцев, но и наш юмор, который не исчезает даже в самые темные времена.
Разговор с Гарой О'Рурком / Фото Ярослав Табинский
"Мой золотой ребенок"
Это документальная лента нидерландского режиссера Маартена де Шуттера, которая точно близка каждому украинцу. Мама Маартена – феминистическая антрополог и активистка за права людей, живущих с ВИЧ. Женщина погибла в малазийском "Боинге" рейса МН17, который сбили россияне. Маартен признался, что работа над этим фильмом была очень сложной для него, однако он стремится сохранить память о маме и найти силы жить дальше.
Разговор с Маартеном де Шуттером / Фото Ярослав Табинский
"Последняя песня из Кабула"
В программе фестиваля была еще одна очень трогательная лента режиссеров Кевина Макдональда и Рухи Хамида – "Последняя песня из Кабула". Это история об афганских девушках-сиротах, чью музыкальную школу закрыли после захвата власти Талибаном. Они вынужденно покинули родной дом, сбежали в Португалию, где начинают свою жизнь с чистого листа. И там, вдали от родной земли, девушки находят голос в музыке.
Просмотр фильма "Последняя песня из Кабула" и дискуссия / Фото Ярослав Табинский
"Свидетели. Плен убивает"
Тема реинтеграции и реабилитации мужчин и женщин, вернувшихся из российского плена, этого года была одной из приоритетных для обсуждения на событиях Странствующего.
Во Львове смотрели фильм "Свидетели. Плен убивает" режиссеров Татьяны Симон и Марины Кронглевской. К дискуссии после просмотра присоединились люди, которые непосредственно знают, что означает жизнь после плена, ожидание известия от родных или борьба за память. В тот вечер в URBAN библиотеке был откровенный диалог, поддержка и совместное осмысление того, как мы можем помочь тем, кто пережил плен и как поддерживать семьи, родные которых до сих пор в российской неволе.
"Как прошли мои летние каникулы?"
Режиссер Антонио Лукич снял фильм о том, что каждый из нас когда-то писал в сочинениях. Ему стало интересно, как подростки в современной Украине проводят свое лето, как дети из разных уголков Украины чувствуют жизнь.
"Фиуме или смерть!"
В фильме режиссера Игоря Безиновича говорится о том, как в 1919 году итальянский поэт, денди и апологет войны Габриэле Д'Аннунцио захватил Фиуме. Жители Фиуме – города, который сейчас называется Риека, – пересказывают и переосмысливают эту причудливую историю 16-месячной оккупации в безжалостно правдивой, но безусловно панковской кинопутешествии.
Во время дискуссии после просмотра фильма говорили о свободе, выбор и ответственность.
Просмотр "Фиуме или смерть!" / Фото Ярослав Табинский
"Стекло – моя нереализованная жизнь"
В этом фильме режиссер Рогир Капперс показал свою очень личную историю. В девять лет он имел большую мечту – стать известным музыкантом, который играет на стеклянном органе. Уже более 30 лет мужчина работает в документалистике, но именно эта лента стала первой автобиографической. В фильме есть темы, близкие каждому: взросление и поиск себя, кризиса среднего возраста, отношения с родителями и детьми.
После просмотра у зрителей было много вопросов к режиссеру, которые удалось обсудить. А также присутствующие делиться своими мыслями и переживаниями.
"Где мой броник?"
Это фильм Дарьи Пеньковой – молодого оператора, которая возвращается из Германии в родную Дружковку, Донецкой области. Девушка не была дома более двух лет и сразу на вокзале встретила давнего друга Андрея, с которым когда-то снимала документальный фильм. Более того, между ними есть взаимная симпатия. Дарья познакомилась с командиром взвода Андрея, который теперь является военным, а также попала в водоворот внутренних конфликтов с собратьями. Когда Андрея ранили на фронте, его ценные вещи – бронежилет и каску – должны были забрать собратья, которые, однако, оказались недостаточно дисциплинированными и потеряли эти вещи.
"В сердце долины – пение"
В рамках последнего кинопоказа нынешнего Странствующего Docudays UA во Львове посмотрели ленту режиссера Натана Фегана. По сюжету, в ловушке бесконечного ужаса длительного заключения в одиночной камере три заключенных ищут отрады и выхода в безграничных пространствах собственного воображения.
22 Странствующий Docudays UA во Львове: главное о фестивале
- Афишу фестиваля создал художник Александр Грехов. Скатерть, арбуз, хлеб, букет на столе – это признание в любви к родной земле, ее плодородия, творческой энергии людей, которые здесь живут. А сундук с минералами – то, что может стать символом успеха и гарантий безопасности.
- Нынешний фестиваль посвятили светлой памяти Татьяны Кулик, которая внезапно ушла из жизни 29 июля 2025 года. Татьяна была частью команды ОО "Докудейз", координатором Департамента по развитию сетей. Человек, который вкладывал свое большое сердце в ежегодный Странствующий фестиваль и в ежедневную работу Сети киноклубов DOCU/CLUB, помогала другим почувствовать в себе силу делать важные вещи и менять мир вокруг себя к лучшему.
- Из конкурсных и внеконкурсных программ 22 Docudays UA для Странствующего отобрали 10 документальных лент из 11 стран мира: три из них сняты в Украине или в копродукции с международными партнерами, семь – в Ирландии, Франции, Нидерландах, Великобритании, Хорватии, Италии, Словении, Катаре, Португалии и Испании. Во Львове показали 9 из 10 этих фильмов.
- Все ленты нынешней программы имели адаптированные субтитры, передающие в тексте не только реплики героев/-нь, но и остальные звуки, например музыку, шаги или шум деревьев.