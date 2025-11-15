9 киноисторий, подаривших свет в эти темные дни: во Львове состоялся Странствующий Docudays UA

С 1 по 12 ноября во Львове проходил 22 Странствующий Docudays UA. В этом году центральной темой фестиваля был "Редкий ресурс". Такой темой организаторы апеллировали к соглашению Украины и США о редкоземельных металлах, но прежде всего она об украинцах, которые продолжают борьбу за свою свободу.

В течение этих дней организаторы и посетители фестиваля не только просматривали важные киноистории, а говорили о борьбе за европейское будущее, единство, сопротивление врагу и ежедневный труд для победы, пишет 24 Канал. Какие фильмы показали на фестивале и почему они важны – рассказываем дальше.

"Санаторий"

Именно с этого фильма стартовал 22 Странствующий Docudays UA. Участникам события удалось не только посмотреть ленту, но и пообщаться с ее создателями – режиссером Гарой О'Рурком и фиксером Сергеем Солодько. Во время дискуссии говорили о фильме, истории его героев, о доверии, которое рождается между камерой и людьми. Ирландский режиссер признался, что его поразила не только устойчивость украинцев, но и наш юмор, который не исчезает даже в самые темные времена.



Разговор с Гарой О'Рурком / Фото Ярослав Табинский

"Мой золотой ребенок"

Это документальная лента нидерландского режиссера Маартена де Шуттера, которая точно близка каждому украинцу. Мама Маартена – феминистическая антрополог и активистка за права людей, живущих с ВИЧ. Женщина погибла в малазийском "Боинге" рейса МН17, который сбили россияне. Маартен признался, что работа над этим фильмом была очень сложной для него, однако он стремится сохранить память о маме и найти силы жить дальше.



Разговор с Маартеном де Шуттером / Фото Ярослав Табинский

"Последняя песня из Кабула"

В программе фестиваля была еще одна очень трогательная лента режиссеров Кевина Макдональда и Рухи Хамида – "Последняя песня из Кабула". Это история об афганских девушках-сиротах, чью музыкальную школу закрыли после захвата власти Талибаном. Они вынужденно покинули родной дом, сбежали в Португалию, где начинают свою жизнь с чистого листа. И там, вдали от родной земли, девушки находят голос в музыке.



Просмотр фильма "Последняя песня из Кабула" и дискуссия / Фото Ярослав Табинский

"Свидетели. Плен убивает"

Тема реинтеграции и реабилитации мужчин и женщин, вернувшихся из российского плена, этого года была одной из приоритетных для обсуждения на событиях Странствующего.

Во Львове смотрели фильм "Свидетели. Плен убивает" режиссеров Татьяны Симон и Марины Кронглевской. К дискуссии после просмотра присоединились люди, которые непосредственно знают, что означает жизнь после плена, ожидание известия от родных или борьба за память. В тот вечер в URBAN библиотеке был откровенный диалог, поддержка и совместное осмысление того, как мы можем помочь тем, кто пережил плен и как поддерживать семьи, родные которых до сих пор в российской неволе.