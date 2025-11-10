Евгений Лесничий – один из самых перспективных украинских актеров. Украинским зрителям он уже давно полюбился благодаря сериалам, в частности "Голове", "Реваншу". А недавно на Новом канале состоялась премьера сериала "Семья по воскресеньям", где Евгений сыграл одну из главных ролей.

Пока зрители наслаждаются новой комедийной лентой, 24 Канал пообщался с Лесничим не только о премьере и съемках в кино, но и о личной жизни. Недавно актер обручился со своей коллегой Ангелиной Самчик, поэтому совсем скоро в украинском шоубизнесе будет еще одна актерская супружеская пара.

О сериале "Семья по воскресеньям" и съемках в кино

Евгений, 3 ноября на Новом канале состоялась премьера комедийного сериала "Семья по воскресеньям". Насколько нам известно, ваш персонаж появляется в эфире не сразу, а где-то внутри сериала. Но занимает позицию одного из ключевых. Расскажите об этом проекте в целом и вашем персонаже. Это что-то очень близкое к вам в жизни (по характеру) или зрители будут удивлены после просмотра?

"Семья по воскресеньям" на первый взгляд легкий комедийный сериал, но на самом деле очень жизненный. В нем затрагиваются важные и близкие каждому темы: любовь, доверие, обман, семейные отношения, их кризис, и др. Это история одной семьи, в которой, как и во многих украинских семьях, все сложнее, чем кажется. Мой персонаж – Андрей. Он, пожалуй, один из самых непростых героев в сериале. Внешне харизматичный, уверенный в себе молодой человек, умеет очаровать словами. Но у него есть и другая сторона. Какая именно – не скажу (улыбается – 24 Канал). Зритель сам постепенно ее откроет для себя. А близок ли он мне? Думаю, частично, но больше все же нет. Именно поэтому его было интересно играть. Частично, потому что мы все иногда пытаемся выглядеть лучше, чем есть. Иногда играем, чтобы понравиться. Но Андрей сделал эту игру реальностью.



Евгений Лесничий в сериале "Семья по воскресеньям" / Фото пресс-службы

Вы когда-нибудь отказывались от роли, о чем потом жалели?

Бывает, отказываюсь. Но потом не жалею. Иногда отказываюсь от участия в проекте, потому что есть другие важные дела, как, например, поездка домой к родителям. Жалею, когда не смог записать пробы на проект сугубо из-за занятости. Бывает, просто забываю о пробах, если кастинг-директора не напоминают. Вот тогда действительно обидно, потому что винить никого, кроме себя. Но такое бывает крайне редко.

Что для вас сейчас важнее – сниматься в кассовых проектах или в тех, имеющих глубокий смысл?

Важно – сниматься! У меня нет театра, как постоянной платформы, где можно набивать руку. Поэтому съемки – это моя главная сцена, моя форма, мой тренаж и способ держать себя в тонусе. Я не всегда понимаю, когда проект кассовый, а когда нет. Мне сложно спрогнозировать, выстрелит ли, или ляжет на полку.

До сих пор мечтаю о большой роли в большом кино. А кассовый или глубокий, или глубокий и кассовый – как повезет. Пока не везет, но я верю! И стараюсь быть готовым к этому моменту.

Многие зрители знают вас благодаря ролям в сериалах "Голова", "Реванш". А какой проект лично для вас является самым знаковым?

Для меня все мои проекты – часть жизни. В смысле, что я даже вспоминаю периоды жизни не годами, а съемками. Типа: "Это было еще до "Новенькой", или "Во времена "Реванша". Всюду осталась какая-то частичка моей истории: персонаж, обстоятельства, события, которые формировали меня. Но если говорить о "знаковом", как я это понимаю, то, пожалуй,это сериал "Голова". Очень родная и теплая история с большим бэкграундом. Мы вложили всю душу в этот проект, поэтому и вспоминаю его с особой нежностью.



Евгений Лесничий в сериале "Голова" / Фото пресс-службы

Был ли в вашей карьере момент, который назвали бы "точкой невозврата" – когда поняли, что актерство – это навсегда?

Я помню, что такой точкой стал момент, когда я впервые зашел в свой университет. Точнее на консультацию перед поступлением. Там сидел один Е. В. Локтионов с такой улыбкой до ушей, как будто он меня одного ждал с самого утра. И то, как он слушал, как я неуклюже читаю стих, подыгрывая мне, просто пленило. Было впечатление, как будто я особенный и именно меня не хватает в этой профессии. Такая простая вещь, казалось бы, но с тех пор я ни разу не усомнился в профессии.

Об учебе у Карпенко-Карого и харассменте в мастерской Высоцкого

Вы учились у Карпенко-Карого, в мастерской Юрия Высоцкого. Это учебное заведение долгое время было в эпицентре внимания из-за обвинений в харассменте. В частности ваша коллега Станислава Красовская рассказывала, что Высоцкий "сломал" многих актеров, после чего они не смогли найти себя в профессии. Сталкивались ли вы с жестокостью и унижением с его стороны или со стороны других преподавателей?

Да, в нашей мастерской случались вещи, которые точно не должны были бы быть частью учебного процесса. Подробнее об этом можно посмотреть в большом интервью у Алины Доротюк.

Я осуждаю любые неправомерные действия или харассмент, или злоупотребление властью над студентами. Считаю лишним и нецелесообразным любое вмешательство в личную жизнь студента или его внешность.

Бесконечно благодарен за все хорошее, что дал мне университет, моя мастерская в частности, за школу, которую я получил, и которой пользуюсь в кадре и за кадром. Кроме негативных моментов, у нас было и много хорошего. Поверьте.

Был ли момент, когда вы хотели уйти из профессии? И если не актерство, то какую бы профессию выбрали?

Нет, я никогда не хотел окончательно уйти из актерства. Бывали моменты сомнения или усталости. Это нормально. Актерская профессия – многогранна. Можно работать в кадре, на сцене, в дубляже, озвучке, делиться знаниями с другими. Это все тоже актерство, просто с разных сторон. Поэтому даже когда возникали мысли изменить направление, это были лишь колебания в пределах профессии, а не желание полностью из нее выйти. Если бы не актерство, я бы все равно искал себя в чем-то творческом. Ютуб, тикток, блоги. Меня это все интересует и нравится. Так что это естественное продолжение моих интересов.

Какая самая смешная или самая странная ситуация случалась на съемочной площадке?

Это произошло, пожалуй, не на самой площадке, а перед ней. У меня была очень ранняя смена, на 7:00. Я как ответственный актер решил поставить телефон в режим покоя, этот с луной на iphone, знаете? А оказалось, что в этом режиме не приходят никакие уведомления. Никаких! Просыпаюсь – слышу, кто-то кричит под окном. Смотрю, а это ассистентка по актерам Вика. У меня на телефоне – 80 пропущенных звонков. На часах 9:40. И я должна быть на съемке уже почти как три часа. К счастью, съемочная группа как-то выкрутилась, там еще были сцены без меня. Поэтому "пронесло". Но с тех пор – никаких "месяцев" на ночь перед ранними съемками (улыбается – 24 Канал).

Предложение в Одессе и будущая свадьба

Евгений, недавно стало известно, что вы обручились с Ангелиной Самчик, с чем вас и поздравляем. Уже известно, когда и как будете праздновать свадьбу?

Спасибо. Нет, пока неизвестно. Как Бог даст (улыбается – 24 Канал).

Предложение вы сделали в Одессе. Почему именно там решили сделать предложение?

Потому что это ее родной город. И я хотел, чтобы этот момент был для нее по-настоящему особенным. Нам как раз повезло – мы работали над проектом, который снимался в Одессе. И как-то все так органично сложилось: любимый город, море, работа. Я не мог не сделать это там. Хотел, чтобы тот момент был не только романтическим, но и наполненным смыслом.

Ангелина также актриса. Как профессия влияет на ваши отношения?

Прекрасно! Всегда удобно записывать самопробы дома. Когда мне не могут дозвониться кастинг-директора, то пишут ей. Все очень органично. Думаю, актеры – не самые легкие люди, и это не самая легкая профессия, поэтому в быту их выдержать может стать испытанием. Хотя, конечно, все и от людей зависит. Но, думаю, актеры актеров поймут лучше всего.

В кино довольно часто приходится участвовать в откровенных сценах. Как к этому относится невеста? И как вы реагируете, когда видеть любимую на экране обнаженной или происходит поцелуй с другим мужчиной?

Мы оба воспринимаем это как часть профессии, ничего больше. Иногда надо и целоваться, и раздеваться, но уже к этому устойчивы. Уважение и доверие – ключ.



Евгений Лесничий с любимой / Фото пресс-службы

Все чаще украинские проекты появляются на Netflix, а украинские актеры присоединяются к проектам, которые снимает стриминговая платформа. Не поступало ли вам предложений сняться в каком-то иностранном проекте?

К сожалению, пока не поступало таких предложений. Как поступят – дам знать!

Многие ваши коллеги сейчас присоединились к ВСУ, некоторые совмещают съемки со службой. Думали ли вы о том, чтобы присоединиться к силам обороны?

Думал.

Какие фильмы должен увидеть каждый украинец?

По вашему мнению, какие фильмы о войне должен увидеть каждый украинец?

"20 дней в Мариуполе", "Мы, наши любимцы и война", "Зима в огне", "Атлантида", "Плохие дороги", "Киборги". Это разные по формату и стилистике ленты, но очень важные.