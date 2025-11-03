Украинские кинопроизводители не прекращают радовать зрителей новым качественным продуктом. Уже 3 ноября в 19:00 на Новом канале состоится премьера сериала "Семья по воскресеньям", где одну из главных ролей сыграла перспективная актриса Анастасия Иванюк.

Накануне премьеры в интервью 24 Канала Анастасия поделилась интересными деталями не только профессиональной, но и личной жизни. Подробнее – читайте далее в материале.

О "Семье по воскресеньям" и "Пограничниках"

Настю, вы сыграли в сериале "Семья по воскресеньям", расскажите немного о своей героине.

Сериал "Семья по воскресеньям" стал для всей команды особенным, ведь его путь от первых идей до старта съемок был достаточно долгим. Когда мы наконец собрались на площадке, это напоминало встречу большой семьи, которая давно ждала этого момента. Думаю, зрители почувствуют эту теплую атмосферу через экран. По крайней мере, надеюсь на это (улыбается – 24 Канал).

Моя героиня Марина – настоящий подарок от сценаристов. Она жена, мама и невестка, но прежде всего живой, яркий и очень харизматичный персонаж. Марина это та роль, и героиня, которую не забудешь и не спутаешь ни с кем.

Не хочу раскрывать интригу, но скажу одно: эта история подарит много смеха и искренних семейных моментов.

Также совсем скоро состоится премьера второго сезона сериала "Пограничники". Первый сезон очень полюбился зрителям, и теперь с нетерпением ждут премьеру. Чем будете удивлять в этом сезоне, почему он стоит просмотра?

Второй сезон "Пограничников" будет удивлять. Мы сохранили главное – честность историй, юмор и человечность. Но добавили драматических поворотов и эмоциональной глубины. В этом сезоне персонажи раскроются еще больше: каждый из них проходит свой путь, преодолевает внутренние и внешние испытания, делает непростые выборы и меняется под влиянием событий.

Тема войны раскрывается еще глубже – не только через боевые действия, а через человеческое измерение: как она влияет на судьбы, отношения, веру, отвагу и слабости.

Во втором сезоне появятся и новые персонажи, которые придадут истории еще большей динамики, новых конфликтов и неожиданных сюжетных поворотов.

Об актерстве и откровенных сценах в кино

На экране и сцене вы всегда очень разносторонняя, эмоциональная, интересная. А какие роли лично для вас являются самыми близкими?

Для меня каждая роль особенная. Я с одинаковым интересом погружаюсь и в нежных, лирических героинь, и в сильных, острых характером "bad girl". Мне важно не застревать в одном амплуа, потому что актерство – это о поиске и развитии. Когда есть разные роли, есть движение и драйв, а значит – настоящее удовольствие от профессии.

Был ли проект, после которого вы почувствовали: "вот теперь я настоящая актриса"?

Да, такой проект был. Это "Поезд" режиссера Владимира Янощука. Работа над этим проектом стала для меня очень важным этапом. Здесь я впервые по-настоящему почувствовала вес профессии и ответственность перед историей, которую мы рассказываем. Роль оказалась сложной эмоционально, психологически и даже физически. Именно это помогло мне как актрисе вырасти. И я бесконечно благодарна Владимиру за его поддержку, за режиссерские наставления и советы. После этого проекта поняла, что готова брать на себя сильные драматические роли.

Недавно в инфопространстве активно распространялась информация о том, что главную героиню сериала "Обратное направление" переозвучили. Как вы относитесь к такому? И бывали ли подобные случаи в вашей карьере?

Слышала об этой ситуации. Как актриса я понимаю, насколько переозвучивание может быть болезненным. Ведь это всегда о вмешательстве в созданный тобой образ. Особенно когда у исполнительницы замечательный голос и органика, и нет очевидной причины для таких изменений. Но в то же время я понимаю и то, что решение продюсеров – это часть их ответственности за продукт, и они имеют на такие решения полное право. Интересно, что именно эта история дала сериалу дополнительную волну популярности – иногда самые неожиданные вещи работают как промо.



Анастасия Иванюк на съемках сериала "Семья по воскресеньям" / Фото пресс-службы

Одно из того, что всегда привлекает внимание читателя, – откровенные сцены. Как лично вы относитесь к съемкам в откровенных сценах? И есть ли какие-то табу в этом?

Откровенные сцены сами по себе не проблема. Это такой же инструмент в кино, как драматические монологи или сцены драк. Все зависит от того, зачем эта сцена истории. Если она оправдана драматургически и подана со вкусом, я отношусь к этому профессионально. Но для меня важно, чтобы была этика процесса: закрытая площадка, четкие границы, уважение между партнерами и координация с режиссером. Табу есть только одно – бессмысленный эпатаж или эксплуатация тела вместо смысла.

Об отношениях с актером и совместной работе

Насколько мне известно, ваш любимый также актер. Не мешает ли профессия вашим отношениям?

Нет, профессия нам не мешает. Наоборот – мы хорошо понимаем друг друга, потому что оба из этой сферы. Знаем, что такое сложные графики, подготовка к ролям, съемки вдали от дома. Главное – не путать работу и отношения.

А как начались ваши отношения? Знаю, что вы мало афишируете личную жизнь, но, возможно, поделитесь с нашими читателями.

Да, я действительно не стремлюсь широко афишировать личную жизнь. Хочется оставлять что-то только для себя. Но поделюсь. Мы с Дмитрием познакомились много лет назад на съемках и, откровенно говоря, тогда совсем не понравились друг другу. Абсолютно. Но жизнь с чувством юмора (смеется – 24 Канал). Впоследствии оказались в одном театре, начали работать рядом, и первое впечатление очень быстро потеряло актуальность.



Анастасия Иванюк и Дмитрий Соловьев / Фото из личного архива актрисы

Среди украинских актеров есть немало крепких пар. Возможно, у вас есть пример тех, кто вдохновляет, с кого хочется брать пример?

Знаете, мне очень нравится фраза: "Не стоит очаровываться, чтобы потом не разочаровываться". Каждая публичная личность остается человеком со своими проблемами, сомнениями и "тараканами". Идеальных людей и пар не бывает. Поэтому я не ориентируюсь на кого-то, а строю свою жизнь и собственные отношения.

О "Холостяке" и Тарасе Цимбалюке

Недавно стартовал новый сезон "Холостяка" с вашим коллегой Тарасом Цимбалюком. Интересуетесь этим проектом, или смотрите?

Очень радуюсь за Тараса и его успехи. Это шоу я не смотрю, потому что просто нет времени, но уверена, что сезон получится масштабным и красивым. Тарас – профессионал. И я убеждена, что его харизма и естественность сделают проект интересным для зрителей.

Приходилось ли вам раньше работать с Тарасом? Если да, то какой он на съемочной площадке или за кулисами?

Мы впервые встретились очень много лет назад на пробах. Тогда Тарас еще не имел такой популярности, как сейчас, но был таким же веселым, компанейским и позитивным вне камеры, как и сейчас. А его профессионализм виден зрителям. Он всегда работает на результат и каждый проект с ним, каждая его роль запоминается.



Съемки сериала "Семья по воскресеньям" / Фото пресс-службы

Подобные шоу – это прежде всего публичность. Вы тоже публичный человек, однако, предполагаю, что иногда хочется остаться без внимания. Каково ваше идеальное место для отдыха, когда нужно "выключить" публичность?

Если говорить о Киеве, мое любимое место, где можно "выключиться", - это ботанический сад имени Гришко. Там чувствуешь тишину и покой, забываешь о шуме города и постоянном внимании. Для меня и моей семьи это место очень особенное, потому что одним из его основателей был мой прадедушка Георгий Владимирович Дмитриев. Он работал там со своей женой, моей прабабушкой, в течение 30 лет. Их пригласил Николай Николаевич Гришко, именем которого назван ботсад, когда он был назначен директором. Также там работала моя мама, и именно там я делала свои первые шаги, когда училась ходить. Поэтому так, это место для меня действительно особое.



Анастасия Иванюк / Фото из личного архива актрисы

Об отдыхе и любимых фильмах

Что вам помогает восстанавливать силы, когда кажется, что ресурса больше нет?

Мое настоящее место силы – море. Я могу часами сидеть возле него, слушать волны, смотреть на горизонт и ни о чем не думать. Это особая свобода и спокойствие, которые восстанавливают меня глубже всего. Море для меня – не просто отдых, а способ перезагрузиться, почувствовать себя живой и одновременно спокойной. А если оказаться у моря еще и с книжкой в руках – мой маленький рай найден.

Осень – это тот период, когда много времени проводим дома, за просмотром фильмов или сериалов. А какие у вас любимые ленты, что советовали бы посмотреть нашим читателям?

Пользуясь случаем, приглашаю ваших читателей следить за моими будущими премьерами: сериалом "Семья по воскресеньям" и вторым сезоном "Пограничников". А из своих любимых осенних фаворитов могу точно выделить первую часть "Гарри Поттера", прекрасный фильм "В полночь в Париже", увлекательный сериал "11.22.63" по роману Стивена Кинга и мультик "Корпорация монстров". Желаю, чтобы ваши осенние вечера были теплые, спокойные и наполненные любовью. И главное – берегите себя и своих родных (улыбается – 24 Канал).