Українські кіновиробники не припиняють тішити глядачів новим якісним продуктом. Уже 3 листопада о 19:00 на Новому каналі відбудеться прем'єра серіалу "Сім'я по неділях", де одну з головних ролей зіграла перспективна акторка Анастасія Іванюк.

Напередодні прем'єри в інтерв'ю 24 Каналу Анастасія поділилася цікавими деталями не лише професійного, а й особистого життя. Детальніше – читайте далі в матеріалі.

Теж цікаво Серіал "Агентство", робота в Україні та сім'я: відверте інтерв'ю з актором Олександром Рудинським

Про "Сім'ю по неділях" і "Прикордонників"

Настю, ви зіграли у серіалі "Сім'я по неділях", розкажіть трішки про свою героїню.

Серіал "Сім'я по неділях" став для всієї команди особливим, адже його шлях від перших ідей до старту зйомок був досить довгим. Коли ми нарешті зібралися на майданчику, це нагадувало зустріч великої родини, яка давно чекала на цей момент. Думаю, глядачі відчують цю теплу атмосферу через екран. Принаймні, сподіваюся на це (усміхається – 24 Канал).

Моя героїня Марина – справжній подарунок від сценаристів. Вона дружина, мама та невістка, але передусім живий, яскравий і дуже харизматичний персонаж. Марина це та роль, та героїня, яку не забудеш і не сплутаєш ні з ким.

Не хочу розкривати інтригу, але скажу одне: ця історія подарує багато сміху та щирих сімейних моментів.

Також зовсім скоро відбудеться прем'єра другого сезону серіалу "Прикордонники". Перший сезон дуже полюбився глядачам, тож тепер нетерпляче чекають на прем'єру. Чим дивуватимете в цьому сезоні, чому він вартий перегляду?

Другий сезон "Прикордонників" буде дивувати. Ми зберегли головне – чесність історій, гумор і людяність. Але додали драматичних поворотів та емоційної глибини. У цьому сезоні персонажі розкриються ще більше: кожен з них проходить свій шлях, долає внутрішні та зовнішні випробування, робить непрості вибори й змінюється під впливом подій.

Тема війни розкривається ще глибше – не лише через бойові дії, а через людський вимір: як вона впливає на долі, стосунки, віру, відвагу та слабкості.

У другому сезоні з'являться й нові персонажі, які додадуть історії ще більшої динаміки, нових конфліктів і несподіваних сюжетних поворотів.

"Прикордонники": дивіться онлайн трейлер серіалу

Про акторство і відверті сцени в кіно

На екрані та сцені ви завжди дуже різностороння, емоційна, цікава. А які ролі особисто для вас є найближчими?

Для мене кожна роль особлива. Я з однаковим інтересом занурююсь і в ніжних, ліричних героїнь, і в сильних, гострих характером "bad girl". Мені важливо не застрягати в одному амплуа, бо акторство – це про пошук і розвиток. Коли є різні ролі, є рух і драйв, а отже – справжнє задоволення від професії.

Чи був проєкт, після якого ви відчули: "ось тепер я справжня акторка"?

Так, такий проєкт був. Це "Потяг" режисера Володимира Янощука. Робота над цим проєктом стала для мене дуже важливим етапом. Тут я вперше по-справжньому відчула вагу професії й відповідальність перед історією, яку ми розповідаємо. Роль виявилася складною емоційно, психологічно і навіть фізично. Саме це допомогло мені як акторці вирости. І я безмежно вдячна Володимиру за його підтримку, за режисерські настанови та поради. Після цього проєкту зрозуміла, що готова брати на себе сильні драматичні ролі.

Нещодавно в інфопросторі активно ширилась інформація про те, що головну героїню серіалу "Зворотній напрямок" переозвучили. Як ви ставитеся до такого? І чи бували подібні випадки у вашій кар'єрі?

Чула про цю ситуацію. Як акторка я розумію, наскільки переозвучення може бути болісним. Адже це завжди про втручання у створений тобою образ. Особливо коли у виконавиці чудовий голос і органіка, й немає очевидної причини для таких змін. Але водночас я розумію і те, що рішення продюсерів – це частина їхньої відповідальності за продукт, і вони мають на такі рішення повне право. Цікаво, що саме ця історія дала серіалу додаткову хвилю популярності – інколи найнесподіваніші речі працюють як промо.



Анастасія Іванюк на зйомках серіалу "Сім'я по неділях" / Фото пресслужби

Одне з того, що завжди привертає увагу читача, – відверті сцени. Як особисто ви ставитеся до зйомок у відвертих сценах? І чи є якісь табу в цьому?

Відверті сцени самі по собі не проблема. Це такий самий інструмент у кіно, як драматичні монологи чи сцени бійок. Все залежить від того, навіщо ця сцена історії. Якщо вона виправдана драматургічно і подана зі смаком, я ставлюся до цього професійно. Але для мене важливо, щоб була етика процесу: закритий майданчик, чіткі межі, повага між партнерами та координація з режисером. Табу є лише одне – безсенсовий епатаж або експлуатація тіла замість сенсу.

Про стосунки з актором і спільну роботу

Наскільки мені відомо, ваш коханий також актор. Чи не заважає професія вашим стосункам?

Ні, професія нам не заважає. Навпаки – ми добре розуміємо одне одного, тому що обидва з цієї сфери. Знаємо, що таке складні графіки, підготовка до ролей, зйомки далеко від дому. Головне – не плутати роботу і стосунки.

А як почалися ваші стосунки? Знаю, що ви мало афішуєте особисте життя, але, можливо, поділитеся з нашими читачами.

Так, я справді не прагну широко афішувати особисте життя. Хочеться залишати щось лише для себе. Але поділюся. Ми з Дмитром познайомилися багато років тому на зйомках і, відверто кажучи, тоді зовсім не сподобалися одне одному. Абсолютно. Але життя з почуттям гумору (сміється – 24 Канал). Згодом опинилися в одному театрі, почали працювати поряд, і перше враження дуже швидко втратило актуальність.



Анастасія Іванюк та Дмитро Соловйов / Фото з особистого архіву акторки

Серед українських акторів є чимало міцних пар. Можливо, у вас є приклад тих, хто надихає, з кого хочеться брати приклад?

Знаєте, мені дуже подобається фраза: "Не варто зачаровуватися, щоб потім не розчаровуватися". Кожна публічна особа лишається людиною зі своїми проблемами, сумнівами й "тарганами". Ідеальних людей і пар не буває. Тому я не орієнтуюся на когось, а будую своє життя та власні стосунки.

Про "Холостяка" і Тараса Цимбалюка

Нещодавно стартував новий сезон "Холостяка" з вашим колегою Тарасом Цимбалюком. Чи цікавитеся цим проєктом, чи дивитеся?

Дуже радію за Тараса та його успіхи. Це шоу я не дивлюся, бо просто немає часу, але впевнена, що сезон вийде масштабним і красивим. Тарас – професіонал. І я переконана, що його харизма та природність зроблять проєкт цікавим для глядачів.

Чи доводилося вам раніше працювати з Тарасом? Якщо так, то який він на знімальному майданчику чи за лаштунками?

Ми вперше зустрілися дуже багато років тому на пробах. Тоді Тарас ще не мав такої популярності, як зараз, але був таким самим веселим, компанійським і позитивним поза камерою, як і зараз. А його професіоналізм видно глядачам. Він завжди працює на результат і кожен проєкт з ним, кожна його роль запам'ятовується.



Зйомки серіалу "Сім'я по неділях" / Фото пресслужби

Подібні шоу – це насамперед публічність. Ви теж публічна людина, однак, припускаю, що інколи хочеться залишитися поза увагою. Яким є ваше ідеальне місце для відпочинку, коли потрібно "вимкнути" публічність?

Якщо говорити про Київ, моє улюблене місце, де можна "вимкнутися", — це ботанічний сад імені Гришка. Там відчуваєш тишу і спокій, забуваєш про шум міста та постійну увагу. Для мене та моєї родини це місце дуже особливе, бо одним з його засновників був мій прадідусь Георгій Володимирович Дмитрієв. Він працював там зі своєю дружиною, моєю прабабусею, протягом 30 років. Їх запросив Микола Миколайович Гришко, ім'ям якого названий ботсад, коли він був призначений директором. Також там працювала моя мама, й саме там я робила свої перші кроки, коли навчалася ходити. Тож так, це місце для мене справді особливе.



Анастасія Іванюк / Фото з особистого архіву акторки

Про відпочинок та улюблені фільми

Що вам допомагає відновлювати сили, коли здається, що ресурсу більше немає?

Моє справжнє місце сили – море. Я можу годинами сидіти біля нього, слухати хвилі, дивитися на горизонт і ні про що не думати. Це особлива свобода та спокій, які відновлюють мене найглибше. Море для мене – не просто відпочинок, а спосіб перезавантажитися, відчути себе живою і водночас спокійною. А якщо опинитися біля моря ще й з книжкою в руках – мій маленький рай знайдено.

Осінь – це той період, коли багато часу проводимо вдома, за переглядом фільмів чи серіалів. А які у вас улюблені стрічки, що радили б подивитися нашим читачам?

Користуючись нагодою, запрошую ваших читачів стежити за моїми майбутніми прем'єрами: серіалом "Сім'я по неділях" та другим сезоном "Прикордонників". А зі своїх улюблених осінніх фаворитів можу точно виділити першу частину "Гаррі Поттера", прекрасний фільм "Опівночі в Парижі", захопливий серіал "11.22.63" за романом Стівена Кінга та мультик "Корпорація монстрів". Бажаю, щоб ваші осінні вечори були теплі, спокійні та наповнені любов'ю. І головне – бережіть себе та своїх рідних (усміхається – 24 Канал).