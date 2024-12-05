24 Канал подготовил подборку жутких фильмов, которые стоит посмотреть вечером. Эти ленты рассказывают истории, произошедшие в реальной жизни.

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"Страна Голливуд" (2006)

События фильма происходят в 1950-х годах в Лос-Анджелесе. Американцы узнают ужасную новость о смерти актера Джорджа Ривза, который исполнил роль Супермена в известном телесериале. Существует версия, что он совершил самоубийство, но в этот вариант мать звезды отказывается верить. Через некоторое время женщина обращается за помощью к детективу Луису Симо. Он начал расследовать это дело, опросив знакомых погибшего. В ходе разговоров детектив узнает о множестве секретов Ривза, которые так старательно скрывались от публики.

"Страна Голливуд": смотрите трейлер онлайн

"Зодиак" (2007)

Сюжет фильма разворачивается вокруг событий в конце 1960-х годов, в Сан-Франциско. Все больше людей погибает от рук неизвестного серийного убийцы, по имени Зодиак. Однажды преступник присылает письмо в редакцию газеты San Francisco Chronicle. Там работает карикатурист Роберт Грейсмит, который получает послание и узнает, что убийца признался в содеянном. Впрочем, Зодиак требует напечатать это письмо в газете, иначе продолжит забирать жизни.

"Зодиак": смотрите трейлер онлайн

"Золотая перчатка" (2019)

Фриц Хонка довольно часто посещает бар "Золотая перчатка". Заведение всегда наполнено пьяницами и одинокими мужчинами. Главный герой также не откажутся от алкоголя и приятного времяпрепровождения с женщинами. Однажды Хонка пригласил девушку к себе домой, где впоследствии ее убил. С тех пор полиция начинает обнаруживать все больше женских трупов, не понимая, кто способен на такую жестокость.

"Золотая перчатка": смотрите трейлер онлайн

Эти ленты удивят вас эмоциональной насыщенностью. Поэтому выбирайте жуткий фильм из перечня и наслаждайтесь просмотром!