Предполагается, что такие ограничения будут продолжаться в течение 5 лет. В материале узнаете, известно ли, кто станет опекуном Алена Делона и для чего принимают такие меры.
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Алена Делона поместили под усиленную опеку: что произошло
Известного французского актера Алена Делона будут держать под усиленной опекой из-за конфликтов с его детьми. Теперь доходы и собственность актера перейдут под управление опекуна, которого назначил судья. Имя этого лица пока остается в тайне. Известно лишь, что этот запрет может длиться по крайней мере пять лет.
Адвокаты звезды выступают против такого решения.
Мы ставим под сомнение необходимость такой ограничительной и принудительной меры. Мы ждем, подаст ли господин Делон апелляцию, или нет,
– отметили адвокаты.
Однако сам актер пока не комментирует это решение.
Ален Делон еще в январе попал под защиту суда: подробности
- Решение было связано с состоянием здоровья актера.
- Даже после назначения опеки, Делон сохранил право распоряжаться собственным имуществом, за исключением его продажи.
- Усиленную опеку над актером осуществили из-за судебных споров, инициированных его детьми. Старший сын Делона утверждал, что в 2023 году отец мог отметить свое последнее Рождество. Его сестру и младшего брата обвинял в том, что они скрывали от него состояние здоровья актера и результаты медицинских обследований.
- Ранее суд уже лишил детей артиста права на опеку над ним.