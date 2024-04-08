Предполагается, что такие ограничения будут продолжаться в течение 5 лет. В материале узнаете, известно ли, кто станет опекуном Алена Делона и для чего принимают такие меры.

Не пропустите Вы также сможете: 3 высокорейтинговых фильма о женщинах в спорте

Алена Делона поместили под усиленную опеку: что произошло

Известного французского актера Алена Делона будут держать под усиленной опекой из-за конфликтов с его детьми. Теперь доходы и собственность актера перейдут под управление опекуна, которого назначил судья. Имя этого лица пока остается в тайне. Известно лишь, что этот запрет может длиться по крайней мере пять лет.

Адвокаты звезды выступают против такого решения.

Мы ставим под сомнение необходимость такой ограничительной и принудительной меры. Мы ждем, подаст ли господин Делон апелляцию, или нет,

– отметили адвокаты.

Однако сам актер пока не комментирует это решение.

Ален Делон еще в январе попал под защиту суда: подробности