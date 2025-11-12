Украинский сериал "Сваты" от Студии "Квартал 95" вышел в далеком 2008 году. Когда-то он был любимцем украинцев, но все изменилось после начала полномасштабного вторжения, ведь там снялись актеры-путинисты, в частности Федор Добронравов, Татьяна Кравченко и Олеся Железняк, а Людмила Артемьева и Николай Добрынин выбрали молчаливую позицию, тем самым поддержав войну России против Украины.

В общем сериал состоит из 7 сезонов, премьера последнего состоялась в 2021 году. Будет ли 8 сезон "Сватов", узнавайте в материале 24 Канала.

К слову Как изменились звезды сериала "Сваты" и кто из них оказался путинистом

Будет ли 8 сезон сериала "Сваты"?

В июне 2022 года в российских СМИ появилась информация о продолжении "Сватов", но без украинских актеров и без россиянина Александра Феклистова, который осудил российскую агрессию против Украины. Сообщалось, что съемки 8 сезона начнутся в конце года. Однако слухи так и не подтвердились.

Летом 2023 года путинист Федор Добронравов, сыгравший роль Ивана Будько, сказал, что информации о 8 сезоне пока нет. "Мы молимся, хотим. Но как Господь устроит, так и будет", – добавил он.

Однако уже в 2025 году актер заявил, что не хотел бы сниматься в новом сезоне "Сватов". По словам Добронравова, в сериале подняли много важных тем, поэтому в продолжении нет смысла.

Я не понимаю, как дальше снимать. Там так много сказали, было так много любви и доброты и всего-всего-всего, что я не понимаю дальше. Мы уже постарели, надо останавливаться. Не надо что-то делать, снимать,

– сказал он.

Федор Добронравов в сериале "Сваты" / Кадр из сериала

Пока никакой информации о продолжении "Сватов" нет. Похоже, сериал подошел к своему логическому завершению, и в Украине его бы точно не показывали, к счастью.

Заметим, что немало зрителей были недовольны 7 сезоном "Сватов". Еще весной 2022 года путинистка Олеся Железняк, которая воплотила на экране жену Митяя Ларису, говорила, что 8 сезона не будет, в частности из-за критики финальных серий. По словам актрисы, она устала от проекта, но всегда рада коллегам.

"Конечно, сериал очень растянули. Зрители часто пишут, что от последнего сезона ждали большего, ведь его ждали около восьми лет", – сказала Железняк.