Украинская актриса и модель Светлана Карабут получила роль в будущем сериале о Гарри Поттере. Она воплотит роль профессора Септиму Вектор.

До этого Карабут не имела больших кинопроектов, она появлялась лишь в эпизодических ролях. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на инстаграм-страницу wizardingworlddirect

Светлана Карабут получила роль в сериале о Гарри Поттере: что известно?

Светлана Карабут воплотит роль профессора арифмантии в Хогвартсе, по имени Септима Вектор. Она является одной из любимых преподавательниц любимой Гермионы Грейнджер, которую обожают все поттероманы.

Известно, что в оригинальных фильмах эта героиня была лишь в нескольких эпизодах, ей не придавали такого широкого значения. Пока нет информации, будет ли ее роль в сериале большой. Однако известно, что она часто появлялась на страницах оригинального произведения Джоан Роулинг.

Что известно о Светлане Карабут?