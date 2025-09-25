Украинка сыграет в новом долгожданном сериале о Гарри Поттере
- Украинская актриса Светлана Карабут сыграет профессора Септиму Вектор в новом сериале о Гарри Поттере.
- Светлана Карабут – британско-украинская модель и актриса, которая ранее исполняла лишь эпизодические роли.
Украинская актриса и модель Светлана Карабут получила роль в будущем сериале о Гарри Поттере. Она воплотит роль профессора Септиму Вектор.
До этого Карабут не имела больших кинопроектов, она появлялась лишь в эпизодических ролях. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на инстаграм-страницу wizardingworlddirect
Советуем Самые острые фильмы на вечер: что посмотреть на Netflix, если не хватает адреналина
Светлана Карабут получила роль в сериале о Гарри Поттере: что известно?
Светлана Карабут воплотит роль профессора арифмантии в Хогвартсе, по имени Септима Вектор. Она является одной из любимых преподавательниц любимой Гермионы Грейнджер, которую обожают все поттероманы.
Кстати, HBO Max официально заходит на украинский рынок: сколько будет стоить подписка
Известно, что в оригинальных фильмах эта героиня была лишь в нескольких эпизодах, ей не придавали такого широкого значения. Пока нет информации, будет ли ее роль в сериале большой. Однако известно, что она часто появлялась на страницах оригинального произведения Джоан Роулинг.
Что известно о Светлане Карабут?
- Светлана Карабут – британско-украинская актриса и модель.
- О новой звезде сериала "Гарри Поттер" пока известно немного.
- Есть информация о том, что она строит модельную карьеру и проживает в Лондоне.
- Изредка Светлана появляется в кино, правда, пока это были лишь эпизодические роли, сообщают на сайте IMDb.
- О личной жизни Светланы Карабут ничего не известно.