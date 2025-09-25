Укр Рус
25 вересня, 15:52
2

Українка зіграє у новому довгоочікуваному серіалі про Гаррі Поттера

Ольга Паньків
Основні тези
  • Українська акторка Світлана Карабут зіграє професорку Септіму Вектор у новому серіалі про Гаррі Поттера.
  • Світлана Карабут – британсько-українська модель та акторка, яка раніше виконувала лише епізодичні ролі.

Українська акторка та модель Світлана Карабут отримала роль у майбутньому серіалі про Гаррі Поттера. Вона втілить роль професорки Септіму Вектор.

До цього Карабут не мала великих кінопроєктів, вона з'являлася лише в епізодичних ролях. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інстаграм-сторінку wizardingworlddirect

Світлана Карабут отримала роль у серіалі про Гаррі Поттера: що відомо?

Світлана Карабут втілить роль професорки арифмантії в Гоґвортсі, на ім'я Септіма Вектор. Вона є однією з улюблених викладачок улюбленої Ґерміони Грейнджер, яку обожнюють усі поттеромани. 

Відомо, що в оригінальних фільмах ця героїня була лише в кількох епізодах, їй не надавали такого широкого значення. Наразі немає інформації, чи буде її роль у серіалі великою. Однак відомо, що вона часто з'являлася на сторінках оригінального твору Джоан Роулінг.

Що відомо про Світлану Карабут?

  • Світлана Карабут – британсько-українська акторка та модель.
  • Про нову зірку серіалу "Гаррі Поттер" наразі відомо небагато.
  • Є інформація про те, що вона будує модельну кар'єру та проживає в Лондоні.
  • Зрідка Світлана з'являється у кіно, щоправда, наразі це були лише епізодичні ролі, повідомляють на сайті IMDb.
  • Про особисте життя Світлани Карабут нічого не відомо. 