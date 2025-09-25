Українська акторка та модель Світлана Карабут отримала роль у майбутньому серіалі про Гаррі Поттера. Вона втілить роль професорки Септіму Вектор.

До цього Карабут не мала великих кінопроєктів, вона з'являлася лише в епізодичних ролях. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інстаграм-сторінку wizardingworlddirect

Радимо Найгостріші фільми на вечір: що подивитися на Netflix, якщо бракує адреналіну

Світлана Карабут отримала роль у серіалі про Гаррі Поттера: що відомо?

Світлана Карабут втілить роль професорки арифмантії в Гоґвортсі, на ім'я Септіма Вектор. Вона є однією з улюблених викладачок улюбленої Ґерміони Грейнджер, яку обожнюють усі поттеромани.

До речі, HBO Max офіційно заходить на український ринок: скільки вартуватиме підписка

Відомо, що в оригінальних фільмах ця героїня була лише в кількох епізодах, їй не надавали такого широкого значення. Наразі немає інформації, чи буде її роль у серіалі великою. Однак відомо, що вона часто з'являлася на сторінках оригінального твору Джоан Роулінг.

Що відомо про Світлану Карабут?