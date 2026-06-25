Сын Дэвида Бекхэма дебютирует в фильме вместе с легендой французского кино – известна дата премьеры

В семье Бекхэмов, похоже, уже стало традицией не ограничиваться одной профессией. После модельной карьеры Ромео Бекхэм решил попробовать себя в кино – и дебютирует сразу в полнометражной романтической драме.

Как сообщает Variety, 23-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэмов дебютирует в фильме "Forty Love", режиссером которого выступил известный модный фотограф Пьер-Анж Карлотти. Для него эта картина также станет первой режиссёрской работой.



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Компанию Бекхэму на экране составят Поль Киршер, Гийом Кане, Бенжамен Вуазен и легендарная Катрин Денёв. Музыку к фильму создают американская певица 070 Shake и композитор Йохан Ленокс.





Ромео Бруклин в новом фильме / © 2026 CHI-FOU-MI PRODUCTIONS – STUDIOCANAL – MANNA STUDIOS

О чем фильм

Ромео сыграет харизматичного соперника перспективного теннисиста Саши Галло. Именно его появление перевернет жизнь главного героя: борьба за титул неожиданно уступит место борьбе с чувствами. Как отмечают создатели фильма, самым опасным соперником для спортсмена станет не оппонент на корте, а... любовь.

Что известно о модельной карьере Ромео Бекхэма

Кстати, для Ромео это не первый выход в свет. До актерского дебюта он несколько лет работал моделью и сотрудничал с такими брендами, как Yves Saint Laurent и Balenciaga. Так что камеры для него — дело привычное. Остаётся только выяснить, окажется ли кинокритика столь же благосклонной, как и модная индустрия.

Когда состоится премьера фильма

Премьера фильма "Forty Love" во французском прокате состоится 25 ноября.

Кроме того, недавно Дэвид Бекхэм получил звезду на Аллее славы в Голливуде: «День, который я никогда не забуду».

