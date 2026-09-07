"Сын Джеймса Бонда" покоряет мир роскоши: почему удивил и как выглядит 25-летний Пэрис Броснан

Быть сыном Джеймса Бонда – это, конечно, неплохой старт в жизни. Но 25-летний Пэрис Броснан, похоже, решил не ограничиваться фамилией, которая сама по себе открывает немало дверей, и сделал свой собственный шаг в мир автомобильной роскоши.

Как сообщает HELLO, Пэрис вошел в официальный состав судей Salon Privé Concours 2026 – престижного автомобильного конкурса, который проходил на территории Бленгеймского дворца. Там ему доверили оценивать настоящие автомобильные раритеты – от Maserati 8C 3000 1932 года до легендарного McLaren F1. Перис поделился фотографиями с конкурса и рассказал, что для него это был очень ценный и особенный опыт.

Увлечение "сына Джеймса Бонда"

Пэрис давно интересуется автомобилями. В этом году он даже принял участие в проекте BMW, отправившись в путешествие по Европе на классическом BMW M3 Cabrio E30. Его маршрут пролегал через Мюнхен, озеро Гарда, Пьяченцу, Канны, Монте-Карло, Монцу и Черноббио.



Пэрис Броснон / Фото инстаграма



Впрочем, автомобили – далеко не единственное увлечение Периса. Как и его отец, он занимается искусством, в частности живописью. Ранее сын рассказывал, что именно Пирс оказал сильное влияние на его творчество: они вместе рисуют, а в детстве парень часто посещал с семьей художественные музеи.

Тем временем сын другой голливудской звезды, Риз Уизерспун, также пытается проложить свой путь в кино. 22-летний Дикон Филипп присоединился к актерскому составу будущей романтической комедии Netflix.