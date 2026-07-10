Актер Олег Загородний в интервью на YouTube-канале Алины Доротюк призвал продюсеров пересмотреть свое отношение к Цимбалюку из-за ряда скандалов, в частности апрельского ДТП с участием его автомобиля. Говорит, что не предлагает отстранять его от съемок, но намекает на "изменение предпочтений".

Пока скандал еще не утих окончательно, смотрите подборку фильмов с Цимбалюком.

Три комедии с Цимбалюком, которые стоит посмотреть

"Когда ты выйдешь замуж?"

Цимбалюк играет Марка – одного из главных героев истории об искусствоведе, чья жизнь переворачивается с ног на голову после сорванной свадьбы и измены любимого. Дальше – путешествие, которое оборачивается неожиданным приключением.

Фильм "Когда ты выйдешь замуж?": смотреть трейлер

"Собачки"

Комедия, в которой Цимбалюк сыграл одного из мужчин главной героини. Изюминка сюжета: все, с кем она сближается, превращаются в собачек – и ей приходится как-то остановить эту "магию".

Фильм "Собачки": смотреть трейлер

"Успеть до 30"

Сериал о трех подругах, которые накануне 30-летия решают кардинально изменить жизнь и отваживаются на авантюры. Цимбалюк здесь – в эпизодической роли, но даже она запоминается.

Фильм "Успеть до 30": смотреть трейлер

А еще вам точно стоит добавить в список фильмов на вечер эти украинские комедии.