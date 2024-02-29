Играли пару в "Поймать Кайдаша": Цымбалюк заинтриговал страстным фото с коллегой

Тарас Цимбалюк часто интригует своих поклонников фотографиями, которые публикует в инстаграм. На этот раз актер поделился кадром со своей коллегой по сериалу "Поймать Кайдаша".

Антонина Хижняк и Цимбалюк часто взаимодействуют вместе на съемках или на сцене. На этот раз Тарас показал снимок со спектакля в Праге.

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Тарас Цимбалюк заинтриговал страстным фото

На этой фотографии актеры горячо обнимаются и с особым трепетом смотрят друг на друга. Это фото сделано на спектакле "Основной инстинкт", с которой украинские артисты на днях поехали в международный тур по странам Европы. Очевидно, там Цимбалюк и Тоня Хижняк снова в роли влюбленных.

Тоня и Тарас познакомились еще задолго до их славы. Впервые их пути пересеклись на вечеринке общего друга еще в 2008 году. Антонина уже ранее рассказывала историю своего знакомства с Цимбалюком.

Мы с Тарасом классно дружим, потому что знакомы реально половину жизни. Познакомились на втором курсе университета. Тогда я поехала праздновать день рождения однокурсника Игоря Федирко в Корсунь. Он собрал компанию друзей, в которой и был Тарас. Выяснилось, что Игорь – одноклассник Цимбалюка. С тех пор и знакомы,

– рассказывала Тоня.

Через 10 лет после их первого знакомства актеры случайно встретились. Это вызвало волну ностальгии, и они вместе отправились в путешествие воспоминаниями о ярких моментах студенческих лет.

Помню, что его называли Кабан, хотя он был высокий и очень худой. У меня нет прозвища, потому что в этом плане я очень скучная,

– пошутила актриса.

А теперь Тоня и Тарас встречаются куда чаще. В частности, на съемочных площадках в роли влюбленных.

Актеры сыграли пару в сериале "Поймать Кайдаша"

После выхода сериала "Поймать Кайдаша" весь украинский интернет гудел отзывами. Творение украинского режиссера Александра Тименко и шоураннера Натальи Ворожбит разорвало все рекорды по просмотрам, а фейсбук переполнился хвалебными комментариями.

"Поймать Кайдаша": смотрите онлайн трейлер фильма

В фильме Тарас Цимбалюк и Тоня Хижняк воплотили образы Карпа и Мотри. Они поразили зрителей своей харизмой, эмоциональностью и импульсивностью. Поэтому любимых Кайдашей украинцы пересматривают до сих пор.