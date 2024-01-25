Надо к психологу, – звезда "Женского доктора" обратился к тем, кто хейтит звезд за рубежом

Украинский актер Тарас Цимбалюк выступил в защиту своих коллег, которые стали объектом агрессивных комментариев из-за своих заграничных отпусков и публикации фото с курортов в социальных сетях.

Звезда сериала "Женский доктор. Новая жизнь" считает, что людям, которые позволяют себе такое большое количество ненависти в сторону женщин, стоит обратиться к психологу и поработать со своим внутренним состоянием.

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Тарас Цимбалюк резко ответил критикам

Актер сказал, что, в отличие от злобных комментаторов, он гордится женщинами, которые в такое трудное время нашли в себе силу заработать эти средства, чтобы обеспечить себе и своим детям хороший отдых и оздоровление. В последнее время в подобные скандалы попали сразу четыре звезды: Наталья Денисенко, Ксения Мишина, Антонина Хижняк и Анна Саливанчук.

Осознайте: даже в военный период люди будут/должны заниматься сексом, слушать любимую музыку, вкусно есть, оздоравливать своих детей на море, дурачиться с ними и как-то пытаться жить свою жизнь! Потому что если концентрироваться только на войне и телеграм-каналах, можно **бнуться! И это очень тупо – обвинять девушек в том, что они имеют желание и возможность отвезти своего ребенка на море",

– написал актер.

Цимбалюк объяснил, что не осуждает людей, которые находятся возле боевых действий и выражают свое возмущение. Впрочем, комментарии обычно звучат от людей, которые имеют много свободного времени и проблемы с психологическим состоянием. Поэтому Тарас порекомендовал таким лицам обратиться к специалисту.

Я почитал комменты под постами у своих коллег-актрис, которые поехали в отпуск с детьми в теплые края, и понял, что многим комментаторам надо, мягко говоря, к психологу,

– сказал Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк назвал таких комментаторов "диванным комитетом". И призвал, если они не знают, куда девать целую кучу своей энергии, конвертировать эти эмоции в донаты для наших защитников.

"Военные отмечают главное: без волонтеров и помощи тыла мы бы не смогли!

"Тарик, донатьте и делайте сборы, потому что на передке у нас это все, бывает, "расходники на пару дней"", – сказал мой знакомый Сергей, который на нуле. Это, вдруг, многоуважаемый диванный комитет не знает, куда деть свою энергию в социальном пространстве", – сказал Цимбалюк.

Актеры, которые сейчас на отдыхе

Некоторые звезды отправились "зимовать" в теплые края, а некоторые отдыхают в Украине. Среди тех актрис, которые сейчас заграницей: Антонина Хижняк и Анна Саливанчук, которые отдыхали вместе на Мадейре, а также Ксения Мишина, которая получила очень много хейта в комментариях под своими публикациями с Бали, куда поехала отдыхать с сыном Платоном.

Наталка Денисенко тем временем вернулась из отпуска, который провела в Буковеле. А перед тем вместе с сыном Андрюшей они поехали в Одессу и провели один день с Андреем Фединчиком, который сейчас служит в ВСУ.