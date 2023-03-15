Благодаря спектаклю "Эмигранты": Тарас Цымбалюк с Евгением Олейником пожертвовали большую сумму ВСУ

Участвующие в проекте "Эмигранты" Тарас Цымбалюк и Евгений Олейник пожертвовали большую сумму на помощь Вооруженным силам Украины. Они выделили 120 000 грн для наших героев из последнего тура спектакля.

Ранее, осенью и зимой они также помогали ВСУ, но не публиковали эту информацию в социальных сетях. Недавно актеры отремонтировали машины для ВСУ, покупали бронежилеты и всевозможные тактические средства.

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Тарас Цымбалюк с Евгением Олейником пожертвовали крупную сумму ВСУ

Как правило, мы помогаем нашим знакомым, бывало людям из киносферы, которые сейчас, временно, переквалифицировались в наших защитников. Сегодня, по просьбе знакомых, закупили комплекты термобелья, футболки, бронежилеты, варежки, бронеплиты, аптечки, комплекты наколенников и налокотников, тактические сумки.

Уже на днях закупленное отправится "куда следует" и все это трансформируется в очередной шаг к нашей победе!

– написал Тарас Цымбалюк.

"Мы все это к чему, каждый ваш купленный билет на спектакль "Эмигранты" – это вклад в нашу совместную волонтерскую деятельность! Впереди еще много городов, которые увидят наш тандем! Спасибо за доверие! Спасибо за эмоции и аплодисменты! Вместе – сила!", – дополнил актер.



Тарас Цымбалюк и Евгений Олейник в спектакле "Эмигранты" / Фото из инстаграма актеров

О чем спектакль "Эмигранты"

Это спектакль по мотивам Морожика, классика. Тарас Цымбалюк вместе с актером Евгением Олийныком ее переработали, адаптировали под настоящее и наши современные перипетии. Это история двух мужчин-поляков, не по своей воле оказавшихся в Германии. Они живут в грязном подвале, но они столь разные, полярные, что один стал экспериментом другого. Там переплетаются очень много разных сюжетов и событий.

"Когда ты с человеком закрываешься на несколько лет, даже с чужим, то потом вы навсегда становитесь очень близкими людьми, чтобы вы не делали, хоть будете убивать друг друга, все равно", – рассказал Цымбалюк в интервью 24 Каналу. Ранее Тарас Цымбалюк поделился, что состоялось двадцать показов спектакля "Эмигранты"