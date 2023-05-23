Кроме Тараса Цымбалюка, в многосерийной комедии можно будет увидеть звездных актеров в необычных амплуа. Среди них – женатые Виктор Андриенко и Римма Зюбина, а также Дмитрий Вивчарюк и Рома Мищеряков, которые уживаются вместе. Об этом 24 Канала сообщил Новый канал.

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Тарас Цымбалюк сыграл в новом украинском военном сериале

В сериале "Зв’язок" звезда украинского кино, Тарас Цымбалюк, воплотил роль сына Андриенко и Зюбиной, ушедшего добровольцем защищать страну от врага.

"Зв’язок" – это прикольный и качественный проект. Мне понравился сценарий и формат, выбранный для съемок. Когда предложили сняться в этом сериале, не сомневался. Записал на видео пробы, отправил – и попал в каст! Я играю добровольца, у которого нет военного опыта, но пошел служить и защищать страну от врага. Он – настоящий герой для украинцев,

– подчеркнул Тарас Цымбалюк.

Кроме этого актер поделился, что съемки проектов после полномасштабного вторжения нуждаются в больших усилиях: "Мы снимаем сериал в спартанских условиях. Играем по 20 сцен в день, и это очень тяжело. Однако в сегодняшних реалиях лучше будем культивировать украинское кино, чем просто сидеть, сложив" руки».



Тарас Цымбалюк, Виктор Андриенко и Римма Зюбина в сериале "Зв’язок" / Новый канал

Напомним, недавно с Тарасом Цымбалюком вышел сериал "Полкан", рассказывающий историю находящегося в коме опытного и циничного полисмена Павла Сафронова, а его душа переселилась в дворового пса. Единственный, кто может услышать голос Павла, – его молодой напарник, лейтенант Слава Курочка, только начинающий свою карьеру в полиции.