Ее обожали украинцы: что известно о покойной звезде "Коли ми вдома" Татьяне Шелиге

На днях сеть всколыхнула новость о том, что заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига находится в критическом состоянии. А уже 3 июля 2025 года дочь актрисы сообщила ужасную весть.

Звезды сериала "Когда мы дома" не стало на 76 году жизни. В материале Кино 24 рассказываем биографию Татьяны Шелиги, которую обожали украинские зрители.

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Что известно о Татьяне Шелиге – звезде сериала "Когда мы дома"

Татьяна Шелига родилась 10 декабря 1948 года в Киеве. Она всю жизнь мечтала стать актрисой и прилагала для этого немало усилий. В конце концов, все эти старания оправдали себя. Татьяна стала заслуженной артисткой Украины, номинанткой на театральную премию "Киевская пектораль", актрисой театра и кино и просто любимицей украинцев.



Татьяна Шелига / Фото с фейсбука актрисы

Все это не далось ей спроста, ведь актрисе не повезло поступить в театральный вуз с первого раза. Она пыталась поступить дважды, а впоследствии протоптала свою театральную тропинку постепенно. Работала в Севастопольском театре, где сыграла роли, о которых можно было только мечтать, впоследствии участвовала в пьесах других театров, а в 1996 году указом президента Украины Шелиге присвоили звание "Заслуженный артист Украины".

На счету Татьяны просто десятки невероятных ролей, в фильмах, сериалах, а также на театральных сценах.

Но больше всего украинский зритель знает Татьяну Шелигу из сериала "Когда мы дома".

Премьера ленты состоялась в 2014 году и транслировалась до 2018-го. Там актриса воплотила роль Надежды Бакулиной, которая изрядно полюбилась украинскому зрителю.



Татьяна Шелига в сериале "Когда мы дома" / Кадр из сериала

Кроме того, вы можете знать Шелигу как звезду лент "Киевский торт", "Пока станция спит", "Центральная больница", "Черный цветок", "Не женская работа", а также ролями в театре в таких пьесах, как "Ужасные родители", "Мещанин-шляхтич", "Жениха вызвали, девушки?" и многих других.

3 июля 2025 года, после тяжелой борьбы за жизнь, Татьяна Шелига умерла. Около двух месяцев актриса находилась в критическом состоянии, после чего отошла в вечность.

Она навсегда останется в памяти украинских зрителей благодаря ролям в любимых сериалах и пьесах, которые вошли в фильмографию Татьяны Шелиги и в историю украинской культуры.