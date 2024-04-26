Театр Леси Украинки отказался от спектаклей пророссийского режиссера, который защищает Путина

С 1994 по 2022 год Михаил Резникович занимал должность генерального директора и художественного руководителя Национального академического драматического театра имени Леси Украинки. Однако в конце концов театр решил прекратить постановки, которые режиссировал пророссийский деятель.

Известно, что два года назад Михаил Резникович сбежал из страны. А актеры, участвовавшие в постановках этого режиссера, выразили свое недовольство заявлениями бывшего руководителя театра, которые он сделал в интервью пропагандисту Николаю Ефимовичу.

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Пророссийская позиция Михаила Резниковича: что известно

Во время разговора с пророссийским ведущим Резникович заявил, что покинул Киев, поскольку "не мог принять факта, что за последние два года подряд систематически разрушается большая русская культура". Он также похвастался своей наградой от диктатора Владимира Путина.



Михаил Резникович получил награду от Путина / Скриншот из видео

Кроме того, режиссер назвал войну в Украине "спецоперацией" и пожелал стране-агрессору процветания.

З сайта театра уже забрали все постановки, над которыми работал Резникович.

Каких спектаклей больше не будет в репертуаре театра

В театре больше не планируют показывать спектакль "Фальшивая нота", в котором несколько лет выступали актеры, такие как Станислав Москвин, Дмитрий Савченко, Олег Замятин, Олег Савкин, Александр Хорошко, Андрей Коваленко и другие. Также театр отказывается от постановок "В плену страстей (Каменный властелин)", "Насмешливое мое счастье", "Обнаженная со скрипкой" и других.