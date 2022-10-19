Возвращение в детство: Netflix показал трейлер перезапуска ностальгических "Телепузиков"

Netflix показал первый трейлер перезапуска мультсериала Телепузики. Зрители снова смогут увидеть четырех друзей Тинки-Винки, Дипси, Ла-Ле и По 14 ноября 2022 года.

4 любимых персонажей детства снова будут весело прыгать, танцевать, играть между собой и общаться со зрителями, как и много лет назад. Озвучит проект американский актер и певец Титус Берджес.

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Что известно о "Телепузиках"

Мультсериал "Телепузики" – британский детский телевизионный сериал производства "BBC". Это человекообразные плюшевые существа – Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По, с антеннами на головах и телеэкранами на животе, населявшими беззаботную страну Телепузыков.

Впервые шоу вышло в эфире в 1997 году. В него вошли 365 оригинальных серий, закончившихся в 2001 году. В 2015 году шоу было возрождено новыми эпизодами. Авторы идеи – Энн Вуд и Энди Девенпорт.

14 ноября на Netflix выйдет перезапуск любимого детского шоу.

Телепузики 2022: смотрите трейлер перезапуска от Netflix