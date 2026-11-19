Фильм 1965 года обрел новую жизнь в формате 4K. Восстановленную версию выпустила американская компания The Criterion Collection, специализирующаяся на сохранении мировой киноклассики.

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Над реставрацией работали World Cinema Project фонда Мартина Скорсезе и итальянская Cineteca di Bologna в сотрудничестве с украинскими киноинститутами.

Что Скорсезе сказал о Параджанове

К выходу обновленной версии Скорсезе записал специальное видео, в котором рассказал об уникальности творчества Сергея Параджанова и его влиянии на мировой кинематограф.

Американский режиссер подчеркнул, что "Тени забытых предков" стали настоящим творческим прорывом Параджанова. Особенно его поразили операторская работа Юрия Ильенко, гуцульская культура и необычный визуальный язык фильма.

"Тени забытых предков": смотреть новую версию

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По словам Скорсезе, Параджанов и Ильенко фактически заново изобретали кинематограф в каждом кадре.

Не обошел режиссер вниманием и противостояние Параджанова советской системе. В частности, он вспомнил, как тот отказался уступать требованиям чиновников относительно русскоязычной версии фильма.

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Иронично, что картина, которую советская система пыталась втиснуть в свои рамки, спустя более 60 лет обрела новую жизнь благодаря одному из самых влиятельных режиссеров Голливуда.

Что вошло в новое издание

Помимо отреставрированной ленты, The Criterion Collection подготовила дополнительные материалы:

видеопредисловие Мартина Скорсезе;

новое интервью с актрисой Ларисой Кадочниковой;

документальный фильм "Сиреневый ветер Параджанова" (2025);

экспериментальный короткометражный фильм Shadowsur (2026);

аудиокомментарий историка кино Джошуа Ферста.

Напомним, что фильм "Тени забытых предков" снят по одноименной повести Михаила Коцюбинского. Картина рассказывает трагическую историю любви гуцулов Ивана и Марички, которых сыграли Иван Миколайчук и Лариса Кадочникова.