Фильмы как терапия: 5 душевных картин для тяжелых дней, которые согреют и поддержат

24 Канал собрал 5 уютных и теплых фильмов с терапевтическим эффектом, которые станут нежной поддержкой в сложные дни.

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"Пожалуйста, приготовьтесь" (Please Stand By, 2017)

"Кинориум" – 6,7 | IMDb – 6,7 | Rotten Tomatoes – 58%

Юная Венди (Дакота Фаннинг) страдает расстройством аутистического спектра, живет в специализированном пансионе и обожает вселенную "Звездного пути". Она пишет 500-страничный сценарий для конкурса Paramount Pictures, но понимает, что почта не успеет доставить его вовремя. Несмотря на страх перед внешним миром и панические атаки, Венди решается на самостоятельное и рискованное путешествие в Лос-Анджелес.

Чем этот фильм терапевтичен: картина дарит ощущение веры в собственные силы и учит тому, что наши ментальные или нервные особенности не определяют наши границы. Это искренняя история о том, как важно выходить из "панциря" и учиться доверять миру.

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"Пожалуйста, приготовьтесь": смотрите трейлер онлайн

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"Там, где растет надежда" (Where Hope Grows, 2014)

"Кинориум" – 6,6 | IMDb – 6,6 | Rotten Tomatoes – 54%

Бывший профессиональный бейсболист Келвин топит свою преждевременно закончившуюся карьеру и личный кризис в алкоголе. Его жизнь заходит в тупик, пока он случайно не знакомится в супермаркете с жизнерадостным юношей с синдромом Дауна, которого все зовут Продавцом. Эта встреча перерастает в искреннюю дружбу, которая меняет судьбы обоих.

Чем этот фильм терапевтичен: он напоминает, что спасение от одиночества и выгорания часто приходит от тех, от кого мы этого меньше всего ожидаем. Это светлая история о прощении, поиске новых смыслов и способности возродиться из пепла.

"Там, где растет надежда": смотрите трейлер онлайн

"Страна садов" (Garden State, 2004)

"Кинориум" – 7,1 | IMDb – 7,4 | Rotten Tomatoes – 86%

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Начинающий актер Эндрю (Зак Брафф) годами принимает сильные антидепрессанты, которые делают его эмоционально онемевшим. После смерти матери он возвращается в родной городок, решает временно отказаться от лекарств и встречает эксцентричную и искреннюю Сэм (Натали Портман), которая заново учит его чувствовать жизнь.

Почему этот фильм терапевтичен: культовый инди-фильм о преодолении эмоционального оцепенения, принятии прошлого и освобождении от родительских ожиданий. Атмосферный саундтрек и глубокие разговоры помогают прожить собственные подавленные чувства.

"Страна садов": смотрите трейлер онлайн

"Это довольно забавная история" (It's Kind of a Funny Story, 2010)

"Кинориум" – 7,1 | IMDb – 7,1 | Rotten Tomatoes – 58%

16-летний подросток Крейг, измученный тревогой, перфекционизмом и депрессией, добровольно обращается в психиатрическую клинику. Из-за ремонта взрослое и детское отделения временно объединяют, и Крейг проводит несколько дней среди эксцентричных пациентов, где находит настоящих друзей, любовь и мудрого наставника (Зак Галифианакис).

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Почему этот фильм терапевтичен: он снимает табу с темы обращения за психиатрической помощью и показывает, что просить о поддержке – это смелость, а не слабость. Легкий юмор и искренность картины снимают страх перед психотерапией и учат не давить на себя.

"Это очень забавная история": смотрите трейлер онлайн

"Арахисовый сокол" (The Peanut Butter Falcon, 2019)

"Кинориум" – 7,4 | IMDb – 7,6 | Rotten Tomatoes – 95%

Юноша Зак с синдромом Дауна сбегает из специализированного приюта, чтобы осуществить свою мечту – поступить в школу рестлинга. По дороге он встречает мелкого мошенника и беглеца Тайлера (Шиа ЛаБаф). Вместе они отправляются в путешествие на самодельном плоту по американским рекам, убегая от преследователей и создавая свой собственный мир.

Почему этот фильм терапевтичен: чрезвычайно теплое роуд-муви о найденной семье, взаимной поддержке и праве каждого быть хозяином собственной судьбы. Фильм дарит ощущение свободы, лечит верой в доброту людей и оставляет длительное солнечное ощущение в душе.

"Арахисовый сокол": смотреть трейлер онлайн