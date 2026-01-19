"Это просто шедевр": первые отзывы украинцев на новейший детективный триллер "Тихая Нава"

15 января 2026 года состоялась премьера нового украинского сериала под названием "Тихая Нава". Это лента в жанре детективного триллера в стиле true crime.

Просто безумное внимание к сериалу приковано сегодня. Если вы до сих пор не смотрели ленту, в материале 24 Канала со ссылкой на инстаграм-страницу "Тихой Навы" мы собрали подборку первых отзывов украинцев.

Что пишут украинцы о сериале "Тихая Нава"?

Сеть просто не утихает от обсуждения нового украинского сериала "Тихая Нава". Зрители активно делятся своими впечатлениями от просмотра и призывают посмотреть сериал тех, кто до сих пор этого не сделал. Ведь, по словам украинцев, сериал говорит об очень важных вещах.

Люди отмечают талантливую игру актеров, работу режиссеров и всей команды, а также увлекательный сюжет. По словам зрителей, во время просмотра этого сериала можно сделать вывод, что наконец-то в Украине настало время, когда начали снимать качественные украинские сериалы. Многие высказываются эмоционально, называя ленту "Тихая Нава" настоящим шедевром украинского кинематографа.

Вот что пишут зрители:

"Спасибо команде сериала и "Ла Страде" за то, что говорят о таких важных вещах".

"На одном дыхании посмотрела этот сериал. Очень понравился: талантливая игра актеров, работа режиссера и всей команды".

"Скажу коротко: это очень качественный сериал. Спасибо вам за него – оторваться невозможно, пока не досмотришь до конца!"



Отзывы украинцев на сериал "Тихая Нава" / Скриншот

"Это что, наступил тот радостный период, когда начали понемногу снимать нормальные украинские сериалы? Не могу поверить!"

"Только что закончила смотреть – это просто шедевр украинского кинематографа".

"Лучшее, что я видела за последнее время. Что-то похожее на фильм "Зодиак", но украинское. И это очень приятно – у нас начали создавать настолько качественный продукт".



Отзывы украинцев на сериал "Тихая Нава" / Скриншот

"Уже посмотрела. Интрига держала с первой серии и не отпускала до последней. Очень горжусь нашими талантливыми актерами – это шедевр".

"Это лучший детективный сериал за много лет! Спасибо! Александр, вам – особая благодарность!"

О чем сюжет сериала "Тихая Нава"?

Действие сериала разворачивается в 2018 году. Пара молодых людей – Адам и Инна – приезжает в городок Тихая Нава, чтобы отдохнуть и перезагрузиться после тяжелых будней. Однако их отдых превращается в настоящий кошмар после одной из ссор. Инна, которая отправляется на поиски жениха, неожиданно становится жертвой изнасилования. После того как пара обращается в полицию, им не оказывают никакой помощи, а под подозрение попадает сам Адам.

"Тихая Нава": смотрите онлайн трейлер сериала

Отношения рушатся, мужчина не может смириться с безнаказанностью происходящего. Параллельно с этим в городке происходит еще одно изнасилование и убийство. Тогда Адам понимает, что это не совпадение, а в новом городе полностью сломана система, которая должна была бы защищать людей. Вместо помощи они получают только еще большую травму, а никакой правды никто не пытается выяснить.