Мрачная сказка, черный юмор и готика: 4 культовых шедевра Тима Бертона, которые стоит посмотреть

Мир Тима Бертона невозможно спутать с работами других режиссеров: в нем причудливые полосатые костюмы, мрачные кладбища и искренние монстры выглядят гораздо человечнее, чем обычные жители мегаполисов. Сегодня, 25 августа, легендарный мастер готической сказки отмечает день рождения.

По случаю дня рождения режиссера 24 Канал рассказывает о его самых известных киноработах с высокими рейтингами, которые навсегда изменили мировое кино.

"Битлджус" (1988)

Рейтинг IMDb – 7,5

После внезапной гибели в автокатастрофе супруги Мейтленды становятся привидениями в собственном уютном доме. Когда дом покупает шумная семья из Нью-Йорка, бедняги пытаются их напугать, но безрезультатно. В отчаянии они обращаются за помощью к отвратительному, неуправляемому и наглому биоэкзорцисту Битлджусу.

"Битлджус": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: обозреватели Rotten Tomatoes отмечают безумную энергию Майкла Китона и изобретательный визуальный стиль, который сделал картину культовой комедией о загробном мире. Кинокритик издания Variety подчеркнул, что фильм отличается безупречными спецэффектами.

"Эдвард Руки-ножницы" (1990)

Рейтинг IMDb – 7,8

Одинокий изобретатель создал почти идеального человека, но внезапно умер, не успев доделать ему руки – вместо них у парня остались длинные острые лезвия. Юного и наивного Эдварда находит добросердечная миссис Богс и взяла его жить в свой пригородный квартал. Необычный юноша влюбляется в очаровательную Ким и пытается прижиться среди людей, но вскоре сталкивается со страхом, сплетнями и жестокостью консервативных соседей.

"Эдвард Руки-ножницы": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: На Rotten Tomatoes критики называют фильм одной из самых проникновенных готических сказок Бертона, раскрывшей драматический талант Джонни Деппа. Легендарный обозреватель Роджер Эберт подчеркнул, что эта теплая и в то же время грустная притча подкупает своей искренностью и визуальной красотой.

"Сонная лощина" (1999)

Рейтинг IMDb – 7,3

Молодого констебля Крейна отправляют из Нью-Йорка в отдаленный поселок Сонная Лощина для расследования серии жутких обезглавливаний. Местные жители уверены, что кровавые расправы совершает мистический всадник без головы, восставший из могилы ради мести. Крейн пытается найти всему чисто рациональное объяснение, но постепенно понимает, что темная магия и родовые проклятия в этих краях – жуткая реальность.

"Сонная лощина": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: обозреватели Rotten Tomatoes хвалят невероятную работу художников-постановщиков и атмосферу классического детективного хоррора. Критик в рецензии для Rolling Stone отметил выдающийся визуальный триумф картины и фирменный черный юмор режиссера.

"Крупная рыба" (2003)

Рейтинг IMDb – 8,0

Уилл пытается наконец узнать настоящую биографию своего тяжелобольного отца Эдварда Блума. Всю свою жизнь отец рассказывал невероятные истории о встречах с великанами, ведьмами, цирковыми артистами и загадочными городами. Складывая воедино фрагменты папиных рассказов, герой осознает их глубокий смысл и примиряется с самым близким человеком.

"Крупная рыба": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: Критики Rotten Tomatoes отмечают, что картина раскрывает зрелую и глубокую сторону таланта режиссера. Обзорщик The Guardian назвал ленту чрезвычайно поэтичной и трогательной одой человеческому воображению и силе памяти.

Если вы уже посмотрели все шедевры Тима Бертона и ищете другие большие картины, получившие мировое признание, пора погасить главные кинематографические долги. Нередко самые известные фильмы годами пылятся в наших списках ожидания. Ранее мы рассказывали о культовых фильмах, названия которых слышали все, но откладывали просмотр на потом.