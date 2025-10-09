Тимоти Шаламе ошеломил неожиданными изменениями во внешнем виде
Тимоти Шаламе не прекращает удивлять своих поклонников. На этот раз он ошеломил сеть изменениями во внешнем виде.
Теперь актер выглядит совсем иначе вследствие того, что избавился от своих невероятных кудрей. В материале Кино 24 покажем, как сейчас выглядит актер и в связи с чем пришлось измениться до неузнаваемости.
Как сейчас выглядит Тимоти Шаламе?
Тимоти Шалоне продемонстрировал свой новый образ. Актеру пришлось избавиться от своих невероятных кудрей из-за роли в фильме "Marty Supreme", в котором он сыграл роль звезды настольного тенниса Марти Райзмана. Актер опубликовал промо-видео к будущему фильму в своем инстаграме и сразу взорвал сеть изменениями во внешнем виде.
Кстати, ранее Тимоти Шаламе предстал перед поклонниками в образе молодого Боба Дилана. Смотрите – по ссылке.
В сети сразу начали шутить, что актер теперь похож на украинского исполнителя Парфенюка. Некоторые отмечают, что он напоминает Стерненко, а еще есть комментаторы, которые смеются: "Вот что бывает, когда снюхался с семейкой Кардашьян".
Тимоти Шаламе в фильме / Кадр из промо-ролика
Вероятно, этот образ лишь временный, ведь актер изменил внешность ради фильма. Поэтому, вполне возможно, уже вскоре он снова предстанет перед поклонниками со своими любимыми кудрями.
Что известно о фильме "Marty Supreme"?
- Это будущая спортивная комедия-драма.
- Режиссером ленты является Джош Сафди.
- Лента выйдет в прокат 25 декабря 2025 года.
- Фильм о жизни знаменитого игрока в теннис Марти Райзмана.
- Создатели отмечают, что это не биография, а художественная интерпретация.