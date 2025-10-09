Теперь актер выглядит совсем иначе вследствие того, что избавился от своих невероятных кудрей. В материале Кино 24 покажем, как сейчас выглядит актер и в связи с чем пришлось измениться до неузнаваемости.

Как сейчас выглядит Тимоти Шаламе?

Тимоти Шалоне продемонстрировал свой новый образ. Актеру пришлось избавиться от своих невероятных кудрей из-за роли в фильме "Marty Supreme", в котором он сыграл роль звезды настольного тенниса Марти Райзмана. Актер опубликовал промо-видео к будущему фильму в своем инстаграме и сразу взорвал сеть изменениями во внешнем виде.

Кстати, ранее Тимоти Шаламе предстал перед поклонниками в образе молодого Боба Дилана. Смотрите – по ссылке.

В сети сразу начали шутить, что актер теперь похож на украинского исполнителя Парфенюка. Некоторые отмечают, что он напоминает Стерненко, а еще есть комментаторы, которые смеются: "Вот что бывает, когда снюхался с семейкой Кардашьян".



Тимоти Шаламе в фильме / Кадр из промо-ролика

Вероятно, этот образ лишь временный, ведь актер изменил внешность ради фильма. Поэтому, вполне возможно, уже вскоре он снова предстанет перед поклонниками со своими любимыми кудрями.

Что известно о фильме "Marty Supreme"?