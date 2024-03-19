Шаламе воссоздаст роль Дилана в период его становления, и, как отметил Менгольд в прошлом году, сам исполнит его вокальные партии. В сеть попали фото со съемочной площадки.

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В сети появились фото Тимоти Шаламе в роли Боба Дилана

В Нью-Йорке начались съемки фильма "Полностью неизвестный" режиссера Джеймса Менгольда ("Прерванная жизнь", "Переступить черту", "Логан"). В роли Боба Дилана выступает 28-летний Тимоти Шаламе.

В интернете появились фотографии Тимоти Шаламе со съемочной площадки. На снимках он одет в стиле 60-х годов: в узких джинсах, фуражке газетчика, вязаном шарфе, зеленой куртке, желтом рюкзаке и изношенном футляре с гитарой в руках.

О будущем фильме известно пока достаточно мало. По словам Менгольда, он раскроет путь молодого Боба Дилана к славе. Режиссер подчеркнул, что зрителям следует ожидать интересной и правдивой истории об увлекательном периоде американской музыкальной сцены.

Тимоти Шаламе сыграл главную роль в самом кассовом фильме 2024 года

"Дюна 2" вышла в мировой прокат 1 марта 2024 года и уже сделала огромные кассовые сборы по всему миру.

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В новой части, главный герой Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе), отправляется в мифическое путешествие и объединяется с Чани и Фрименами, чтобы отомстить заговорщикам, которые уничтожили его семью.

Находясь перед выбором между любовью своей жизни и судьбой вселенной, Пол пытается предотвратить ужасное будущее, которое может предсказать только он.