Тимоти Шаламе шокировал равнодушием к украинцам: что сказал актер

15 января 2026 года в украинский прокат вышел фильм "Марти Суприм: Гений комбинаций". Одну из главных ролей в ленте сыграл Тимоти Шаламе.

Он был кумиром многих украинцев до последнего инцидента, когда актер возмутил обращением к украинцам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу United24.

Тимоти Шаламе возмутил украинцев: что произошло?

На платформе появился видеоролик, на котором ведущая сообщает Тимоти, что фильм "Марти Суприм: Гений комбинаций", который, как пишет издание Variety, стал одним из самых кассовых в Великобритании, будет доступен в Украине.

Вероятно, она рассчитывала, что Шаламе сделает какое-то громкое и сознательное послание к своей украинской армии сторонников. Однако ни одной реплики о войне, поддержке или что-то большее актер так и не озвучил.

В комментариях можно заметить настоящий шквал возмущения зрителей, ведь, по их мнению, этому американскому актеру безразлично к тому, что происходит в Украине.

Что пишут украинцы в комментариях?

В сети поднялся настоящий шквал возмущения в комментариях, ведь, по мнению пользователей, Тимоти Шаламе абсолютно не в контексте того, что происходит в Украине.

Ему безразлично к поддержке своей армии поклонников из Киева и других городов Украины, которые его обожают. Многие пользователи написали, что это видео не стоит освещения в таком медиа, как United24.

Вот что пишут зрители под публикацией: