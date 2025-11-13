Тимур Миндич был продюсером нового украинского сериала, от которого все фанатели

Премьера этого сериала состоялась 29 сентября 2025 года на телеканале "1+1". Первые серии сразу понравились зрителям, поэтому каждый эпизод ожидали с нетерпением.

Когда Тимур Миндич попал в коррупционный скандал, общество начало обращать внимание и на другие сферы его деятельности. В частности, на его причастность к украинскому кинопроизводству.



Тимур Миндич был продюсером "Обратного направления" / Скриншот из 1 серии

Пока неизвестно, только ли этот сериал продюсировал Миндич. Вероятно, он участвовал в производстве и других украинских сериалов. Сейчас редакция Кино 24 проверяет эту информацию.

Какие проекты на телевидении и ютубе имел Миндич?