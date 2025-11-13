Тимур Миндич был продюсером нового украинского сериала, от которого все фанатели

Имя Тимура Миндича уже несколько дней не исчезает из заголовков СМИ. Его подозревают в масштабной коррупции в энергетике, однако не только там засветился Миндич. Как стало известно, он был продюсером топового украинского сериала "Обратное направление".
Это именно тот сериал, который попал в скандал еще до премьеры из-за переозвучки главной героини. Был ли причастен Миндич к этому скандалу – неизвестно, но в производстве сериала сыграл одну из главных ролей.
К теме Не только "Квартал 95": Миндич является продюсером популярного ютуб-канала Stadium Family
Тимур Миндич был продюсером сериала "Обратное направление"
Премьера этого сериала состоялась 29 сентября 2025 года на телеканале "1+1". Первые серии сразу понравились зрителям, поэтому каждый эпизод ожидали с нетерпением.
Когда Тимур Миндич попал в коррупционный скандал, общество начало обращать внимание и на другие сферы его деятельности. В частности, на его причастность к украинскому кинопроизводству.
Тимур Миндич был продюсером "Обратного направления" / Скриншот из 1 серии
Пока неизвестно, только ли этот сериал продюсировал Миндич. Вероятно, он участвовал в производстве и других украинских сериалов. Сейчас редакция Кино 24 проверяет эту информацию.
Какие проекты на телевидении и ютубе имел Миндич?
- Бизнесмен, которого теперь подозревают в коррупции, является совладельцем студии "Квартал 95". После скандала представители "Квартала" заявили, что эти события не имеют отношения к команде студии или контента, который она создает.
- Также Миндич является совладельцем и продюсером ютуб-канала Stadium Family. Сейчас авторы заявили, что приостанавливают работу канала на неопределенный срок.