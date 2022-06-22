"В тяжелые времена юмор становится мощным оружием": когда украинцы увидят "Сумасшедших соседей"

Украинский шоумен и актер Юрий Горбунов убежден, что комедия "Сумасшедшие соседи". Новые истории" не только разрадует украинцев, но и поддержит в трудные времена. Украинцы смогут увидеть картину в кино с 7 июля 2022 года.

В начале июля состоится первая украинская кинопремьера с начала полномасштабного вторжения России – FILM.UA Group представит в кинотеатрах продолжение кинофраншизы "Сумасшедшая свадьба" – "Сумасшедшие соседи. Новые истории". Как 24 канала сообщили в пресс-службе, смеющаяся нация – непобедима. Поэтому национальный кинопрокат стартует с комедии.

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Украинцы увидят любимых героев, но с новыми приключениями и неизменными ценностями: любовью, дружбой и крепкими отношениями. И новыми соседями.

"Отгремели все бешеные свадьбы, но неистовые приключения в Яблоновке продолжаются! Днем или ночью, летом или зимой – чтобы напакостить соседу, всегда есть время, вдохновение и фантазия. А вот "чужим" здесь совсем не рады", – говорится в официальном синопсисе картины. .

В тяжелые времена юмор становится мощным оружием, – Юрий Горбунов

Отметим, что автором идеи и исполнителем роли колоритного руководителя местного БК Юрий Горбунов рассказал, что в трудные времена юмор становится мощным оружием, и творческая команда сериала уверена, что "Сумасшедшие соседи" не только обрадуют украинцев, но и вдохновят и поддержат.

Сейчас мы все ужасно радуемся встречам со старыми друзьями – и, я надеюсь, встреча на экранах будет такой же приятной,

– дополнил он.

В ролях: Назар Заднепровский, Леся Самаева, Джимми Воха-Воха, Полина Василина, Юрий Горбунов, Вера Кобзарь, Инна Приходько, Арам Арзуманян, Виталий Иванченко, Владимир Николаевенко, Евгений Овчаров и другие.

"Сумасшедшие соседи. Новые истории": для просмотра фото, листайте вправо

Следует дополнить, что работа над "Сумасшедшими соседями" началась еще летом 2021-го, однако из-за российской агрессии премьеру проекту пришлось отложить. Но продюсеры решили найти способы донести до украинского зрителя истории о любимых киноперсонажах.

"На экраны уже вышло несколько свежих мировых блокбастеров, поэтому идея устроить премьеру украинского контента стала абсолютно логичной. И мы очень рады, что первыми стали наши "Сумасшедшие соседи. Новые истории". Ведь месседж прекращения старых ссор и объединения перед лицом общего врага, пришедшего сломать твою привычную жизнь, – это чрезвычайно актуальная для нас всех сейчас тема", – комментирует руководитель направления кинотеатральной дистрибуции FILM.UA Group Надежда Коротушка .

Прокат "Сумасшедших соседей. Новые истории" начинается с 7-го июля в тех кинотеатрах Украины, которые сейчас работают. А потом зрителей будет ожидать продолжения истории — следите за новостями на официальных страницах проекта в инстаграме и фейсбуке.