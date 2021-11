Только в кинотеатрах: фильм "Память" с Тильдой Суинтон выходит в украинский прокат

В ограниченный украинский прокат сегодня, 11 ноября, выходит лента "Память" с Тильдой Суинтон в главной роли. Зрители смогут посмотреть фильм только в кинотеатрах — онлайн-релиз не планируется.

"Память" – сюрреалистическая драма обладателя Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля Апичатпона Вирасетакула. Режиссер из Таиланда уже трижды завоевывал в Каннах награды – за фильмы "Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни", "Тропическая болезнь" и "Благословенно ваш". Мировая премьера "Памяти" тоже состоялась в Каннах, где картину отметили Призом жюри. Об этом сообщила Кино 24 компания Артхаус Трафик.

Читайте также "Французский вестник" и "Доктор Стрэндж": лучшие фильмы с Тильдой Суинтон

Ленту пока не планируют выпускать ни на онлайн-платформах, ни на телевидении.

"Память" критически важно смотреть в кино, возможно, это единственный способ смотреть фильм,

– утверждает Апичатпон Вирасетакул.

"Память": сюжет фильма и рейтинг ленты

Картина рассказывает о женщине из Шотландии (Тильда Суинтон), которая навещает свою больную сестру в Боготе. Находясь там, она знакомится с археологом и молодым музыкантом. По ночам женщина начинает слышать странные звуки и пытается выяснить их происхождение.

Оператором фильма выступил Сэйомбху Мукдипром, известный своими работами "Суспирия" и "Назови меня своим именем".

"Память" уже получила положительные отзывы от кинокритиков: на сайте Rotten Tomatoes рейтинг картины составляет 91% (позитивные рецензии от Variety, The Guardian, Daily Telegraph, indieWire), а на Metacritic она достигла отметки Must See, набрав 89 баллов из 100.

Украинская премьера фильма "Память" состоялась на Одесском международном кинофестивале.

"Память" 2021: смотрите трейлер