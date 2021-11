Тільки в кінотеатрах: фільм "Пам’ять" з Тільдою Свінтон виходить в український прокат

В обмежений український прокат сьогодні, 11 листопада, виходить стрічка "Пам’ять" із Тільдою Свінтон у головній ролі. Глядачі зможуть подивитися фільм лише в кінотеатрах — онлайн-реліз не планується.

"Пам’ять" – сюрреалістична драма володаря Золотої пальмової гілки Каннського кінофестивалю Апічатпонга Вірасетакула. Режисер із Таїланду вже тричі виборював у Каннах нагороди – за фільми "Дядечко Бунмі, який пам'ятає свої минулі життя", "Тропічна хвороба" і "Благословенно ваш". Світова прем’єра "Пам'яті" також відбулася в Каннах, де картину відзначили Призом журі. Про це повідомила Кіно 24 компанія Артхаус Трафік.

Стрічку поки не планують випускати ні на онлайн-платформах, ні на телебаченні.

"Пам'ять" критично важливо дивитися в кіно, можливо, це єдиний спосіб дивитися фільм,

– стверджує Апічатпонг Вірасетакул.

"Пам’ять": сюжет фільму і рейтинг стрічки

Картина розповідає про жінку з Шотландії (Тільда Свінтон), яка навідує свою хвору сестру в Боготі. Знаходячись там, вона знайомиться з археологом і молодим музикантом. Ночами жінка починає чути дивні звуки й намагається з’ясувати їхнє походження.

Оператором фільму виступив Сейомбху Мукдіпром, відомий своїми роботами "Суспірія" та "Назви мене своїм ім’ям".

"Пам’ять" уже отримала схвальні відгуки від кінокритиків: на сайті Rotten Tomatoes рейтинг стрічки становить 91% (позитивні рецензії від Variety, The Guardian, Daily Telegraph, indieWire), а на Metacritic вона досягла позначки Must See, набравши 89 балів зі 100.

Українська прем’єра фільму "Пам’ять" відбулася на Одеському міжнародному кінофестивалі.

"Пам’ять" 2021: дивіться трейлер