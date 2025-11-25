Старый украинский сериал, о котором вы могли забыть

В 2010 году на телеканале "1+1" вышел украинский сериал "Только любовь". Он состоит из 100 серий и является первым длинным украиноязычным сериалом.

Съемки сериала проходили в Киеве. Его создавали украинские режиссеры Антон Гойда, Игорь Забара и Владимир Онищенко, Александр Ткаченко, а также румынский продюсер Габриэль Попеску. Интересно, что "Только любовь" – это адаптация румынского сериала Numai iubirea, пишет 24 Канал.

Сюжет сериала "Только любовь"

В сериале рассказывается об успешном архитекторе Денисе, который теряет жену в автокатастрофе. Теперь мужчина сам должен заниматься воспитанием 9-летней дочери Марии. Девушка верит, что ей удастся найти себе маму, а отцу – жену. Так, в жизни семьи появляется Альбина, которая когда-то была певицей.

Женщине не удается наладить контакт с Марией. Впоследствии Денис знакомится с учительницей дочери Ольгой. Между ними вспыхивает любовь. Однако Альбина продолжает бороться за мужчину и разрабатывает план.

Какие актеры сыграли в сериале?

Александр Никитин – архитектор Денис

– архитектор Денис Магдалена Горская – певица Ольга (это польская актриса, которую озвучила Людмила Ардельян)

– певица Ольга (это польская актриса, которую озвучила Людмила Ардельян) Виктория Литвиненко – учительница Альбина

– учительница Альбина Алиса Лукшина – Мария, дочь Дениса

– Мария, дочь Дениса Владимир Миненко – Виктор, брат Дениса

– Виктор, брат Дениса Екатерина Кузнецова – Алина, сестра Альбины сестра Альбины

В сериале также появились: Денис Гранчак, Алексей Вертинский, Виолетта Трыкова, Владимир Заднепровский, Лариса Руснак, Ксения Николаева, Дмитрий Суржиков, Надежда Кондратовская, Александр Бессмертный, Екатерина Кистень, Иван Марченко, Людмила Загорская, Михаил Кукуюк, Леся Самаева, Валентин Томусяк, Константин Костышин, Игорь Антонов, Федор Гуринец, Виталий Салий и Андрей Пономаренко.