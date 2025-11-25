Старий український серіал, про який ви могли забути

У 2010 році на телеканалі "1+1" вийшов український серіал "Тільки кохання". Він складається зі 100 серій і є першим довгим україномовним серіалом.

Зйомки серіалу проходили в Києві. Його створювали українські режисери Антон Гойда, Ігор Забара і Володимир Оніщенко, Олександр Ткаченко, а також румунський продюсер Габріель Попеску. Цікаво, що "Тільки кохання" – це адаптація румунського серіалу Numai iubirea, пише 24 Канал.

Сюжет серіалу "Тільки кохання"

У серіалі розповідається про успішного архітектора Дениса, який втрачає дружину в автокатастрофі. Тепер чоловік сам повинен займатися вихованням 9-річної доньки Марії. Дівчина вірить, що їй вдасться знайти собі маму, а батькові – дружину. Так, у житті сім'ї з'являється Альбіна, яка колись була співачкою.

Жінці не вдається налагодити контакт з Марією. Згодом Денис знайомиться з вчителькою доньки Ольгою. Між ними спалахує кохання. Однак Альбіна продовжує боротися за чоловіка і розробляє план.

"Тільки кохання": дивіться онлайн 1 і 2 серії серіалу

Які актори зіграли у серіалі?

Олександр Нікітін – архітектор Денис

– архітектор Денис Магдалена Горська – співачка Ольга (це польська акторка, яку озвучила Людмила Ардельян)

– співачка Ольга (це польська акторка, яку озвучила Людмила Ардельян) Вікторія Литвиненко – вчителька Альбіна

– вчителька Альбіна Аліса Лукшина – Марія, донька Дениса

– Марія, донька Дениса Володимир Міненко – Віктор, брат Дениса

– Віктор, брат Дениса Катерина Кузнєцова – Аліна, сестра Альбіни

У серіалі також з'явились: Денис Гранчак, Олексій Вертинський, Віолетта Трикова, Володимир Задніпровський, Лариса Руснак, Ксенія Ніколаєва, Дмитро Суржиков, Надія Кондратовська, Олександр Безсмертний, Катерина Кістень, Іван Марченко, Людмила Загорська, Михайло Кукуюк, Леся Самаєва, Валентин Томусяк, Констянтин Костишин, Ігор Антонов, Федір Гуринець, Віталій Салій та Андрій Пономаренко.