Звезда голливудских блокбастеров: 4 самые яркие роли Тома Харди

Знаменитый британский актер Том Харди вырос в Лондоне, а свою карьеру начал в военных драмах. От своего дебюта в 2001 году до сих пор Харди непрерывно продолжает посвящать свою жизнь кино.

Том Харди стал звездой "Острых козырьков", "Табу" и многих голливудских блокбастеров. Сегодня, 15 сентября, Томас Харди празднует день рождения – ему исполнилось 47 лет. По этому случаю Кино 24 расскажет о самых ярких ролях именинника в фильмах.

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"Безумный Макс: Дорога гнева"

В центре сюжета – отшельник Макс Рокатанкси, который уехал в пустыню после мести за смерть жены и сына. Герой учится выживать в новой постапокалиптической реальности и соревноваться с воинами, что здесь живут. Макс встречает императрицу Фуриозу, которая хочет пересечь пустыню и вырваться от тирании.

Том Харди умело справился с образом Макса и наполнил его своими неповторимыми деталями, что показывает способности Тома как актера. Звездой фильма все же называют Шарлиз Терон, но и Харди играет важную роль в этом боевике.



Том Харди в кино / Кадр из фильма

"Воин"

Спортивная драма рассказывает о двух братьях-бойцах, которые стали чужими людьми. Они пересекутся на чемпионате боевых искусств. Победитель получит вечную славу и деньги, а тот, кто потерпит поражение – вернется с позором. На пути к победе у братьев возникают куча проблем: то чем завершится борьба?

Для своей роли Том Харди набрал 12 килограммов мышечной массы. Он двигался как настоящий боец ММА в одном из лучших спортивных фильмов 2010-х.



Том Харди в кино / Кадр из фильма

"Уцелевший" / "Легенда Хью Гласса"

События фильма происходят в XIX веке в Северной Америке. Колонист Хью Гласс с добровольцами отправляется к истокам реки Миссури, впоследствии они разбиваются на группы. Однажды Хью идет за ягодами, отойдя от своей команды. На него нападает медведица и наносит сильные повреждения. Группа решает, что человек все равно умрет, поэтому оставляет его. Когда Хью возвращается в себя, он решает отомстить предателям.

Том Харди сыграл охотника Джона Фицджеральда. Он воплотил в его роли холод и необузданность и удивил интересным акцентом.



Том Харди в кино / Кадр из фильма

"Шпион, выйди вон!"

Работники британской разведки долгое время предполагают, что в их руководстве "крот" - шпион из Советского Союза. Тех, кто говорит об этом, просто увольняют. Джордж Смайли, который в отставке, берется за расследование: на крота объявлена охота.

Том Харди сыграл роль Рики Тарра – полевого агента, который присоединяется к расследованию. Его роль выделяется среди других, здесь он предстает не драматическим смельчаком, а скорее романтическим джентльменом.



Том Харди в кино / Кадр из фильма

Том Харди – актер, способный вызвать восхищение у зрителя. Убедитесь в этом и сами.