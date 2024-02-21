Том Круз познакомился с детьми своей возлюбленной-россиянки Эльсины Хайровой

Всемирно известный американский актер и режиссер Том Круз познакомился с детьми своей новой избранницы – российской светской леди Эльсины Хайровой. Стоит отметить, что россиянка является дочерью политика, который был союзником Путина.

36-летняя гражданка России, которая уже длительное время живет в Великобритании, воспитывает своего сына и дочь от предыдущего брака с российским олигархом и бриллиантовым торговцем Дмитрием Цветковым.

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Том Круз познакомился с детьми избранницы из России

Между Томом Крузом, которому 61 год, и россиянкой Эльсиной Хайровой отношения стали настолько серьезными, что актер уже познакомился с детьми своей новой возлюбленной. Женщина была в браке с олигархом из России, впрочем, развелась еще в 2021 году.

Правда, неизвестно, знакома ли Эльсина с тремя детьми Тома Круза. У актера есть двое приемных детей – Изабелла и Коннор, которых он усыновил в браке с Николь Кидман. Также он имеет кровную дочь Сури от Кэти Холмс.

Эльсина же регулярно делится совместными фотографиями с дочерью, но сына почти не публикует в соцсетях. Его можно увидеть лишь на нескольких фотографиях, которые были сделаны почти семь лет назад, из них можно узнать, что парню 13 лет, а его имя Тамир.

Том Круз встречается с россиянкой: что известно

Недавно стало известно, что всемирно известный актер всемирно известный актер Том Круз строит отношения с россиянкой. Они стараются сохранять конфиденциальность относительно своих отношений. Однако, близкое окружение россиянки уже давно знает об официальности их отношений и частые ночи Тома Круза, проведенные в роскошной квартире Хайровой в Найтсбридже.