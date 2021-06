Топ-10 ностальгических мультиков, которые вернут вас в детство

Признайтесь себе, что точно был такой период в жизни, когда хотелось окунуться в беззаботное детство. Но, к большому сожалению, машины времени не существует. Поэтому, чтобы хоть на мгновение почувствовать яркое время прошлого – предлагаем подборку с мультфильмами, которые точно смотрели все!

Ко Дню защиты детей, который мы отмечаем 1 июня, редакция Кино 24 предлагает вам вернуть ощущение счастливого беззаботного детства за просмотром самых популярных мультиков из прошлого!

"Чип и Дейл спешат на помощь"

США1989 – 19906522 минуты7,6Chip 'n Dale Rescue Rangers

Анимационный сериал Джона Кимболла о Чипе и Дейле – милых и очаровательных бурундучках, которые постоянно сталкиваются с увлекательными приключениями! Они вместе со своими друзьями: Гайкой, Рокфором и Вжиком становятся настоящими детективами. Мы уверены, что этот мультсериал смотрел каждый и вдохновлялся тем, как маленькие шустрики находили выход из любой ситуации.

Сиквелом этого мультсериала является "Чип и Дейл", а приквелом "Том и Джерри". В 2021 году Тим Стори выпустил фильм "Том и Джерри", который понравится всем поклонникам веселых приключений про кота и мышь, которые без устали охотятся друг на друга и попадают в забавные ситуации.

"Чип и Дейл спешат на помощь" 1989 – 1990: смотрите видео

"Флинстоуны"

США1960 – 196616633 минуты7,6The Flintstones

Комедийный мультсериал, созданный Уильямом Анной и Джозефом Барберой, рассказывает о жизни Фреда Флинстоуна и его семьи, которые проживают в Бедроке в гротескной каменной эпохе.

В 1994 году Брайан Ливант снял одноименный фильм по мотивам мультсериала.

"Флинстоуны" 1960 – 1966: смотрите видео

"Черепашки-ниндзя"

США1987 – 19961019320 минут7,9Teenage Mutant Ninja Turtles

Черепашки-мутанты Леонардо, Донателло, Рафаэль и Микеланджело с помощью их наставника, крысы-мутанта Сплинтера, который в прошлом был мастером ниндзя, и с репортером Эйприл О'Нил борются со злом.

"Черепашки-ниндзя" 1987 – 1996: смотрите трейлер

"Утиные истории"

США1960 – 196610022 минуты8,1Duck Tales

Американский анимационный телесериал студии Уолта Диснея, основанный на комиксах Карла Баркса. Главный герой, богач и скряга Скрудж Макдак, никак не может не попадать в неприятности. На помощь ему приходят Билли, Вилли и Дилли, которых ему на попечение оставил Дональд Дак.

Перезапуском мультика 1987 года стала картина 2017 года "Утиные истории", которая состоит из трех сезонов.

"Утиные истории" 1960 – 1966: смотрите онлайн

"Король-лев: Тимон и Пумба"

"Акуна матата!" – эту озорную фразу, видимо, слышали все. Конечно, это из мультсериала "Король лев", который рассказывает о добродушном Пумбе и авантюристе Тимоне, которые постоянно находят себе приключения. Сиквелы: "Король Лев 2: Гордость Симбы" (1998), "Король Лев 3: Хакуна матата" (2004). Приквел: "Король Лев" (1994). "Король лев: Тимон и Пумба" 1995 – 1998: смотрите видео

"Новые приключения Винни-Пуха"

США1995 – 19988522 минуты7,4The Lion King's: Timon & PumbaaСША1988 – 1991, повторные показы транслировались до 2006 на разных каналах7,7The New Adventures of Winnie the Pooh

Мультсериал о приключениях необыкновенно милого Винни-Пуха. С 1991 года до 2012 мультсериал имел множество продолжений, в частности, в 2009 году появился мультфильм "Мои друзья Тигруля и Винни: Мюзикл волшебного леса", а в 2012 – "Сказки о дружбе с Винни-Пухом".

Как Винни с Тигрулей учились читать: смотрите видео

"Русалочка"

США19897,6The Little Mermaid

28-й мультфильм, снятый на студии Уолта Диснея по мотивам произведения Ханса Кристиана Андерсена. Красочный мультфильм о русалочке Ариэль, которой очень интересно, как люди живут на суше. Ее мечта – узнать, каково это – танцевать и ходить по земле. Но отец Русалочки не в восторге от желаний дочери.

Приквелы мультфильма: "Русалочка: Начало истории Ариэль" (2008), "Русалочка" (мультсериал, 1992 – 1993). В 2000 году сняли последний мультфильм по сюжету из цикла "Русалочка".

"Русалочка" 1989: отрывок из мультфильма

"Крутые бобры"

США1997 – 20011 эпизод – 11 минут (1 серия – 2 эпизода)7,2The Angry Beavers

Родители выселяют братьев-бобров из дома, и вот они должны начать самостоятельную новую жизнь. Они построили дом у озера, но трудностей на их пути очень много. В любую минуту у них что-то может случиться, однако бобры очень импульсивны – они настоящие злюки!

"Крутые бобры" 1997 – 2001: смотрите отрывок из мультсериала

"Ох уж эти детки!"

США1991 – 200435133 минуты7,4Rugrats

Наблюдать за миром карапузов – настоящее счастье! Компания малышей тусуется в большом доме, они веселятся, плачут, имеют свои страхи и трудности.

В 2021 году студия Paramount+ выпустила мультсериал "Ох уже эти детки!" по мотивам, собственно, ленты 1991 года.

"Ох уже эти детки!" 1991 – 2004: смотрите видео

"Телепузики"

Великобритания1997 – 200136525-30 минут3,8Chip 'n Dale Rescue Rangers

Мультсериал о телепузиках – истории о жизни четырех человекообразных плюшевых существ с антеннами на головах и телеэкранами на животе. Авторы идеи – Энн Вуд и Энди Дэвенпорт.

"Телепузики" 1997 – 2001: смотрите трейлер