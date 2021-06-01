Топ-10 ностальгічних мультиків, які повернуть вас у дитинство

1 червня 2021 , 09:40
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Джерело:

24 канал

Зізнайтеся собі, що точно був такий період в житті, коли хотілося поринути в безтурботне дитинство. Та, на превеликий жаль, машини часу не існує. Тому, щоб хоч на мить відчути яскравий час минулого – пропонуємо добірку з мультфільмами, які точно дивилися усі!

До Дня захисту дітей, яке ми відзначаємо 1 червня, редакція Кіно 24 пропонує вам повернути відчуття щасливого безтурботного дитинства за переглядом найпопулярніших мультиків з минулого! 

До теми Вітаємо з Днем захисту дітей: чудові картинки-привітання зі святом

  1. "Чіп і Дейл поспішають на допомогу"

Країна: США
Рік: 1989-1990
Кількість сезонів: 3
Кількість серій: 65
Тривалість серії: 22 хвилини
Рейтинг IMDb: 7,6
Оригінальна назва: Chip 'n Dale Rescue Rangers

Анімаційний серіал Джона Кімболла про Чіпа та Дейла – милих й чарівних бурундучків, які постійно стикаються із захопливими пригодами! Вони разом зі своїми друзями: Пружинкою, Сирогризом та Ґедзиком стають справжніми детективами. Ми впевнені, що цей мультсеріал дивився кожен і надихався тим, як маленькі шустрики знаходили вихід з будь-якої ситуації.

Сиквелом цього мультсеріалу є "Чіп і Дейл", а приквелом "Том і Джеррі". У 2021 році Тім Сторі випустив фільм "Том і Джеррі", який сподобається усім шанувальникам веселих пригод про кота та мишу, які невгамовно полюють один на одного та потрапляють у кумедні ситуації.

"Чіп і Дейл – бурундучки-рятівнички" 1989-1990: дивіться відео 

  1. "Флінстоуни"

Країна: США
Рік: 1960-1966
Кількість сезонів: 6
Кількість серій: 166
Тривалість серії: 33 хвилини
Рейтинг IMDb: 7,6
Оригінальна назва: The Flintstones

Комедійний мультсеріал, створений Вільямом Ганною та Джозефом Барберою, розповідає про життя Фреда Флінстоуна та його родини, яка проживає в Бедроку у гротескній кам'яній добі. 

У 1994 році Брайан Лівант зняв однойменний фільм за мотивами мультсеріалу. 

"Флінстоуни" 1960-1966: дивіться відео 

  1. "Черепашки-ніндзя"

Країна: США
Рік: 1987-1996
Кількість сезонів: 10
Кількість серій: 193
Тривалість серії: 20 хвилин
Рейтинг IMDb: 7,9
Оригінальна назва: Teenage Mutant Ninja Turtles

Черепашки-мутанти Леонардо, Донателло, Рафаель і Мікеланджело з допомогою їх наставника, щура-мутанта Сплінтера, який у минулому був майстром ніндзя, та з репортеркою Ейпріл О'Ніл борються зі злом. 

"Черепашки-ніндзя" 1987–1996: дивіться трейлер

  1. "Качині історії"

Країна: США
Рік: 1960-1966
Кількість сезонів: 4
Кількість серій: 100
Тривалість серії: 22 хвилини
Рейтинг IMDb: 8,1
Оригінальна назва: Duck Tales

Американський анімаційний телесеріал студії Волта Діснея, заснований на коміксах Карла Баркса. Головний герой, багатій і скнара Скрудж Макдак, ніяк не може не потрапляти в неприємності. На допомогу йому приходять Біллі, Віллі і Діллі, яких йому на піклування залишив Дональд Дак.

Перезапуском мультика 1987 року стала картина 2017 року "Качині історії", що складається з трьох сезонів. 

"Качині історії" 1960-1966: дивіться онлайн

  1. "Король-лев: Тімон і Пумба"

Країна: США
Рік: 1995-1998
Кількість сезонів: 8
Кількість серій: 85
Тривалість серії: 22 хвилини
Рейтинг IMDb: 7,4
Оригінальна назва: The Lion King's: Timon & Pumbaa
"Акуна матата!" – цю пустотливу фразу, мабуть, чули усі. Звісно, це з мультсеріалу "Король-лев", який розповідає про добродушного Пумбу й авантюриста Тімона, які постійно знаходять собі пригоди.

Сиквели: "Король Лев 2: Гордість Сімби" (1998), "Король Лев 3: Хакуна матата" (2004). Приквел: "Король Лев" (1994). 

"Король-лев: Тімон і Пумба" 1995-1998: дивіться відео

  1. "Нові пригоди Вінні-Пуха"

Країна: США
Рік: 1988-1991, повторні покази транслювалися до 2006 на різних каналах
Рейтинг IMDb: 7,7
Оригінальна назва: The New Adventures of Winnie the Pooh

Мультсеріал про пригоди надзвичайно милого Вінні-Пуха. З 1991 року до 2012 мультсеріал мав безліч продовжень, зокрема, у 2009 році з’явився мультфільм "Мої друзі Тигруля і Вінні: Мюзикл чарівного лісу", а у 2012 – "Казки про дружбу з Вінні-Пухом".

Як Вінні з Тигриком вчилися читати: дивіться відео 

  1. "Русалонька"

Країна: США
Рік: 1989
Рейтинг IMDb: 7,6
Оригінальна назва: The Little Mermaid

28-й мультфільм, знятий на студії Волта Діснея за мотивами твору Ганса Крістіана Андерсена. Барвистий мультфільм про русалоньку Аріель, якій дуже цікаво, як люди живуть на суші. ЇЇ мрія – дізнатися, як це – танцювати і ходити по землі. Але батько Русалоньки не в захваті від бажань доньки. 

Приквели мультфільму: "Русалонька: Початок історії Аріель" (2008), "Русалонька" (мультсеріал, 1992-1993). У 2000 році зняли останній мультфільм за сюжетом з циклу "Русалонька". 

"Русалонька" 1989: уривок з мультфільму

  1. "Злюки бобри"

Країна: США
Рік: 1997-2001
Тривалість: 1 епізод – 11 хвилин (1 серія – 2 епізоди)
Рейтинг IMDb: 7,2
Оригінальна назва: The Angry Beavers

Батьки виселяють братів-бобрів з будинку – і ось: вони мусять почати самостійне нове життя. Вони збудували будинок біля озера, але труднощів на їхньому шляху дуже багато. Будь-якої хвилини у них щось може трапитися, проте бобри дуже імпульсивні – вони справжні злюки! 

"Злюки бобри" 1997-2001: дивіться уривок з мультсеріалу

  1. "Невгамовні"

Країна: США
Рік: 1991-2004
Кількість сезонів: 9
Кількість серій: 351
Тривалість серії: 33 хвилини
Рейтинг IMDb: 7,4
Оригінальна назва: Rugrats

Спостерігати за світом карапузів – справжнє щастя! Компанія малюків тусується у великому домі, вони розважаються, плачуть, мають свої страхи і труднощі. 

У 2021 році студія Paramount+ випустила мультсеріал "Невгамовні" за мотивами, власне, стрічки 1991 року. 

"Невгамовні" 1991-2004: дивіться відео

  1. "Телепузики"

Країна: Велика Британія
Рік: 1997-2001
Кількість сезонів: 1
Кількість серій: 365
Тривалість серії: 25-30 хвилин
Рейтинг IMDb: 3,8
Оригінальна назва: Chip 'n Dale Rescue Rangers

Мультсеріал про телепузиків – чотирьох персонажів: людиноподібних плюшевих істот, з антенами на головах і телеекранами на животі. Автори ідеї – Енн Вуд і Енді Девенпорт.

"Телепузики" 1997-2001: дивіться трейлер

 

 

Автор: Наталія Гулій