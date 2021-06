Топ-10 ностальгічних мультиків, які повернуть вас у дитинство

Зізнайтеся собі, що точно був такий період в житті, коли хотілося поринути в безтурботне дитинство. Та, на превеликий жаль, машини часу не існує. Тому, щоб хоч на мить відчути яскравий час минулого – пропонуємо добірку з мультфільмами, які точно дивилися усі!

До Дня захисту дітей, яке ми відзначаємо 1 червня, редакція Кіно 24 пропонує вам повернути відчуття щасливого безтурботного дитинства за переглядом найпопулярніших мультиків з минулого!

"Чіп і Дейл поспішають на допомогу"

США1989-19906522 хвилини7,6Chip 'n Dale Rescue Rangers

Анімаційний серіал Джона Кімболла про Чіпа та Дейла – милих й чарівних бурундучків, які постійно стикаються із захопливими пригодами! Вони разом зі своїми друзями: Пружинкою, Сирогризом та Ґедзиком стають справжніми детективами. Ми впевнені, що цей мультсеріал дивився кожен і надихався тим, як маленькі шустрики знаходили вихід з будь-якої ситуації.

Сиквелом цього мультсеріалу є "Чіп і Дейл", а приквелом "Том і Джеррі". У 2021 році Тім Сторі випустив фільм "Том і Джеррі", який сподобається усім шанувальникам веселих пригод про кота та мишу, які невгамовно полюють один на одного та потрапляють у кумедні ситуації.

"Флінстоуни"

США1960-196616633 хвилини7,6The Flintstones

Комедійний мультсеріал, створений Вільямом Ганною та Джозефом Барберою, розповідає про життя Фреда Флінстоуна та його родини, яка проживає в Бедроку у гротескній кам'яній добі.

У 1994 році Брайан Лівант зняв однойменний фільм за мотивами мультсеріалу.

"Черепашки-ніндзя"

США1987-19961019320 хвилин7,9Teenage Mutant Ninja Turtles

Черепашки-мутанти Леонардо, Донателло, Рафаель і Мікеланджело з допомогою їх наставника, щура-мутанта Сплінтера, який у минулому був майстром ніндзя, та з репортеркою Ейпріл О'Ніл борються зі злом.

"Качині історії"

США1960-196610022 хвилини8,1Duck Tales

Американський анімаційний телесеріал студії Волта Діснея, заснований на коміксах Карла Баркса. Головний герой, багатій і скнара Скрудж Макдак, ніяк не може не потрапляти в неприємності. На допомогу йому приходять Біллі, Віллі і Діллі, яких йому на піклування залишив Дональд Дак.

Перезапуском мультика 1987 року стала картина 2017 року "Качині історії", що складається з трьох сезонів.

"Король-лев: Тімон і Пумба"

"Акуна матата!" – цю пустотливу фразу, мабуть, чули усі. Звісно, це з мультсеріалу "Король-лев", який розповідає про добродушного Пумбу й авантюриста Тімона, які постійно знаходять собі пригоди.

США1995-19988522 хвилини7,4The Lion King's: Timon & Pumbaa

Сиквели: "Король Лев 2: Гордість Сімби" (1998), "Король Лев 3: Хакуна матата" (2004). Приквел: "Король Лев" (1994).

"Нові пригоди Вінні-Пуха"

США1988-1991, повторні покази транслювалися до 2006 на різних каналах7,7The New Adventures of Winnie the Pooh

Мультсеріал про пригоди надзвичайно милого Вінні-Пуха. З 1991 року до 2012 мультсеріал мав безліч продовжень, зокрема, у 2009 році з’явився мультфільм "Мої друзі Тигруля і Вінні: Мюзикл чарівного лісу", а у 2012 – "Казки про дружбу з Вінні-Пухом".

"Русалонька"

США19897,6The Little Mermaid

28-й мультфільм, знятий на студії Волта Діснея за мотивами твору Ганса Крістіана Андерсена. Барвистий мультфільм про русалоньку Аріель, якій дуже цікаво, як люди живуть на суші. ЇЇ мрія – дізнатися, як це – танцювати і ходити по землі. Але батько Русалоньки не в захваті від бажань доньки.

Приквели мультфільму: "Русалонька: Початок історії Аріель" (2008), "Русалонька" (мультсеріал, 1992-1993). У 2000 році зняли останній мультфільм за сюжетом з циклу "Русалонька".

"Злюки бобри"

США1997-20011 епізод – 11 хвилин (1 серія – 2 епізоди)7,2The Angry Beavers

Батьки виселяють братів-бобрів з будинку – і ось: вони мусять почати самостійне нове життя. Вони збудували будинок біля озера, але труднощів на їхньому шляху дуже багато. Будь-якої хвилини у них щось може трапитися, проте бобри дуже імпульсивні – вони справжні злюки!

"Невгамовні"

США1991-200435133 хвилини7,4Rugrats

Спостерігати за світом карапузів – справжнє щастя! Компанія малюків тусується у великому домі, вони розважаються, плачуть, мають свої страхи і труднощі.

У 2021 році студія Paramount+ випустила мультсеріал "Невгамовні" за мотивами, власне, стрічки 1991 року.

"Телепузики"

Велика Британія1997-200136525-30 хвилин3,8Chip 'n Dale Rescue Rangers

Мультсеріал про телепузиків – чотирьох персонажів: людиноподібних плюшевих істот, з антенами на головах і телеекранами на животі. Автори ідеї – Енн Вуд і Енді Девенпорт.

