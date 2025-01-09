Этот сюжет будет держать вас в напряжении: вышел жуткий трейлер детективного триллера "Дом за стеклом"

Создатели триллера "Дом за стеклом" представили первый трейлер урбанистического детективного фильма, который обещает стать настоящим хитом среди любителей мистических и напряженных историй. Лента, режиссером которой является Тарас Дронь, перенесет зрителей в мир интриг и загадок, где каждый поворот событий держит в напряжении до последнего кадра.

Фильм выйдет на большие экраны уже 30 января 2025 года. С нетерпением ожидая премьеры, поклонники жанра смогут окунуться в непредсказуемую атмосферу и насладиться настоящим кино, которое обещает захватить от первой до последней минуты.

Рекомендуем Александр Рудинский о съемках с россиянином в известном сериале: "Ты ничего с этим не сделаешь"

Вышел трейлер детективного триллера "Дом за стеклом"

По сюжету, главная героиня, нарциссическая и амбициозная архитектор Виктория (актриса Ирина Островская), контролирует свою жизнь полностью, не отпуская ничего из-под контроля. Когда исчезает ее дочь Алиса, Виктория вынуждена окунуться в расследование, ведь ее ребенка подозревают в распространении наркотиков, что может повредить имиджу самой Виктории. Женщина оказывается перед моральной дилеммой: что важнее – семья или репутация?

"Дом за стеклом": смотрите онлайн трейлер фильма

Ирина Островская, исполнительница главной роли, делится воспоминаниями со съемок фильма:

У меня впервые была такая основательная подготовительная работа с режиссером, оператором и партнерами. Именно во время репетиций я начала говорить, смотреть, реагировать, действовать, думать, как Виктория. Поэтому героиня менялась в процессе съемок: иногда она становилась более уязвимой, чем была в сценарии, а иногда – наоборот. Мы понимали, что в некоторых ситуациях Виктория не может позволить себе выпустить боль наружу, и она держит все в себе,

– рассказывает актриса.

В ленте также снялись Дарья Федина, Александр Башкиров, Ирма Витовская-Ванца, Виталий Гордиенко, Елена Ильенко, Алексей Сова и многие другие талантливые актеры. Продюсеры фильма – Игорь Савиченко ("Брама", "Когда падают деревья", "Наши котики"), Валерия Сочивец ("La Palisiada"), Сергей Коннов ("Как там Катя").

Мария Островская, художница-постановщица, разработала для фильма уникальный гибрид всех социальных сетей, через которые героиня, Виктория, общается с окружающими, публикует сообщения и фотографии, а также взаимодействует с незнакомыми людьми. Соцсети является важным элементом в фильме, ведь создатели касаются темы нелегального распространения наркотиков через интернет, показывая, как современные технологии становятся платформами для опасных и преступных практик.

Тарас Дронь, режиссер и сопродюсер фильма ("DZIDZIO Первый раз", "С завязанными глазами"), отмечает социальную миссию фильма.

За успешными людьми часто стоит целый каскад тяжелых и болезненных решений. Любой, кто выходит на сцену или презентует свои творческие достижения, прошел нелегкий путь. Мы не всегда знаем, какую цену люди платят ради достижения успеха. Второе – это важность коммуникации с детьми, умение быть собой и принятия детей и родителей такими, какими они есть. Также мы поднимаем опасность участия во вроде бы легкой подработке – распространении наркотиков. В современном мире это только кажется простым и безопасным, а на самом деле является очень опасным явлением,

– отмечает режиссер.

Всеукраинская премьера фильма состоится 30 января 2025 года. Международная премьера фильма состоялась на Варшавском международном кинофестивале, где фильм соревновался в основном конкурсе. В Украине первые зрители увидели фильм на Одесском международном кинофестивале, где он участвовал в Национальной конкурсной программе. "Дом за стеклом" также стал победителем 14-го питчинга Госкино.