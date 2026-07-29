В сети появился трейлер последнего "Джуманджи": такого еще не показывали

Думается, Джуманджи решил в последний раз проверить нервы зрителей. В сети появился первый трейлер финальной части культовой франшизы Jumanji: Open World, и теперь стало понятно: хаоса будет еще больше, а правила игры снова летят кувырком.

Как сообщает People , в новом фильме к своим ролям возвращаются Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Гарт, Карен Гиллан и Алекс Вулфф. Именно эта компания уже третий раз встретится с коварной игрой, которая, похоже, не собирается отпускать своих жертв без финального испытания.

О чем новая часть фильма "Джуманджи"

В этот раз Джуманджи окончательно вырвался за пределы игры. По сюжету персонажи видеоигры оказываются в реальном мире и буквально врезаются в жизнь людей. В трейлере все начинается довольно мирно – семейный ужин, праздничная атмосфера... пока в ресторан не забегает носорог.

Самое интересное начинается тогда, когда герои снова начинают меняться телами. Персонажи видеоигры оказываются в обычных людях, а игрокам придется раз разбираться, кто есть кто, и одновременно вернуть мир в привычный порядок. Ведь теперь предел между реальностью и игрой практически исчез.



"Джуманджи": смотреть трейлер

Кроме главной четверки, в ленте также появятся Дэнни ДеВито, Ник Джонас, Аквафина и другие знакомые лица. Так что финал франшизы обещает быть максимально звездным.

Напомним, история Джуманджи началась еще в 1995 году с культового фильма с участием Робина Уильямса. Позже франшиза пережила громкую перезагрузку: настольная игра уступила место видеоигре, а приключения получили современное звучание. Похоже, теперь пора поставить финальную точку.

Когда премьера новой части "Джуманджи"

Премьера Jumanji: Open World намечена на 25 декабря 2026 года. И если трейлер уже успел наделать шум, то сложно даже представить, что будет ждать зрителей в самом фильме.



Тем временем студии одна за другой подогревают интерес к имущественным премьерам. Недавно поклонники активно обсуждали трейлер новой части "Человека-паука" .