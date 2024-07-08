В материале Кино 24 узнаете, о чем лента. А также прочитаете, кто сыграл роли в этой спортивной драме.

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Вышел тизер фильма о Формуле-1

В центре сюжета фильма "F1" находится ветеран самых известных в мире автомобильных гонок "Формула-1" Сонни Хейс. В 1990-х годах Хейс был активным участником этих соревнований, однако после ужасной аварии он вынужден был взять паузу.

Спустя много лет Рубен, друг Хейса и владелец одной из команд "Формулы-1", обращается к нему с просьбой вернуться на трассу. Рубен хочет, чтобы Сонни стал наставником молодого и талантливого новичка Джошуа Пирса, помогая ему освоиться в мире высокоскоростных гонок.

"F1": смотрите онлайн трейлер фильма

В будущей картине Брэд Питт исполняет роль бывшего гонщика Формулы-1 Сонни Хейса, который возвращается в спорт и становится партнером новичка Джошуа Пирса, которого играет Дамсон Идрис, в вымышленной команде APXGP.

Актерский состав фильма дополняют такие известные актеры как Хавьер Бардем, Кэрри Кондон, Тобиас Мензис, Сара Найлс, Ким Бодня и Самсон Кайо. В ленте Хавьер Бардем предстанет в роли босса команды APXGP, добавляя интриги и драматизма к увлекательной истории о возвращении в мир высокоскоростных гонок.

В мировой прокат фильм F1 выйдет 25 июня 2025 года.