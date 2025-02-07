Провокации, романтика и юмор: официальный трейлер новой украинской комедии с Лесей Никитюк

"Песики" - новейшая романтическая комедия от FILM.UA Group, которая создана при поддержке Нового канала. Эта лента обещает быть настоящим подарком для всех ценителей легкого и веселого кино, наполненного теплом и юмором.

Первыми увидеть эту комедию смогут те, кто успеет попасть на допремьерные показы, которые состоятся во всех кинотеатрах Украины уже 27 февраля. Это прекрасная возможность насладиться фильмом до официальной премьеры! А официальная премьера "Собачек" состоится 6 марта.

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Официальный трейлер новой комедии "Песики"

"Песики" – дебютная роль в большом кино для блогера и ведущей Нового канала Леси Никитюк. В ленте дебютирует также комик Повар Данил, а компанию на экране им составляют известные актеры – Тарас Цимбалюк, Артур Логай, Дмитрий Сова, Артемий Егоров, Кирилл Ганин, Иван Блиндар и Владимир Ращук, а также приглашенные гости: Евгений Таллер и Николас Карма.



Николас Карма в фильме "Собачки" / Кадр из фильма

В центре сюжета – ярая карьеристка Яна, которая не может построить долговременные романтические отношения из-за своего характера. В трейлере зрители могут увидеть, как меняется ее жизнь: от успешного, но одинокого – до полного хаоса и любовных приключений. Все из-за проклятия, которое превращает Яниных любовников в собачек.

Четвероногие герои появляются в большинстве кадров фильма – это стало главным вызовом ленты. "Песики" – первое украинское кино, в котором снялось так много собак: всего в съемках приняли участие более 100 хвостатых "актеров", как дрессированных, так и обычных. И к каждому нужно было найти подход и создать комфортные условия.

В ролике – лишь маленькая часть того, что ждет зрителей в кино. На больших экранах будет еще больше провокации, юмора, романтики и, конечно, собачек,

– рассказывает продюсер ленты Анна Елисеева.

"Собачки": смотрите онлайн трейлер фильма

Над фильмом работала команда во главе с режиссером Алексеем Есаковым, известным своими работами над "Первыми днями" и "Пограничниками", оператором Владимиром Ивановым ("Плохие дороги", "ШТТЛ") и продюсерами Анной Елисеевой и Анастасией Лодкиной, которые уже работали вместе над сериалом "Первые дни".

Зрители имеют возможность первыми увидеть романтическую комедию "Песики" на допремьерных показах во всех кинотеатрах Украины уже с 27 февраля.