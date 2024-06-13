Вышел первый трейлер приключенческой франшизы "Приключения Паддингтона в Перу": когда премьера

Компания Adastra Cinema рада представить первый официальный трейлер третьей части приключенческой франшизы "Приключения Паддингтона" "Приключения Паддингтона в Перу". Лента станет логическим продолжением первых двух экранизаций циклов романов писателя Майкла Бонда, которые разошлись тиражом в десятки миллионов копий.

Как и в предыдущих двух частях, продюсером нового "Паддингтона" выступил Дэвид Хейман, ответственный за успех таких проектов как франшизы "Гарри Поттер", "Фантастические существа", а также таких лент как "Однажды в Голливуде", "Барби" и "Вонка". В материале Кино 24 увидите трейлер ленты и узнаете, когда премьера.

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Вышел трейлер франшизы "Приключения Паддингтона в Перу": о чем лента

Семья Браунов отправляется в Перу, чтобы посетить родной край Паддингтона и его тетю Люси. Но по приезду оказывается, что тетя Люси исчезла и вроде бы отправилась в загадочное путешествие глубоко в джунгли Амазонки. Смелый Паддингтон, как всегда, без всяких раздумий отправляется на спасение, а Брауны, как всегда, отправляются за Паддингтоном.

"Приключения Паддингтона в Перу": смотрите онлайн трейлер фильма

Самое масштабное приключение, неожиданная опасность и тайны древних сокровищ ждут наших героев с 16 января в кинотеатрах Украины.

Что известно о создании ленты

Фильм снят компаниями StudioCanal ("Приключения Паддингтона 1&2", "Терминатор: Судный день", "Бриджит Джонс" и др.) и Columbia Pictures (франшизы "Джуманджи", "Человек-Паук", "Веном" и др.).

"Приключения Паддингтона в Перу" станут первым фильмом франшизы, который не был снят Полом Кингом ("Вонка"), оставшимся исполнительным продюсером и соавтором идеи. Режиссером нового фильма выступил известный клипмейкер Дуглас Уилсон, который создавал визионерские видеоработы для Apple Music, Coldplay, Massive Attack и др.

К своим ролям в новых "Приключениях Паддингтона" вернется Хью Бонневиль ("Аббатство Даунтон"), Джули Уолтерс ("Гарри Поттер"), Джим Бродбент ("Бриджит Джонс"). Эмили Мортимер ("Мэри Поппинс возвращается") заменила в роли миссис Браун Салли Хокинс. Также к франшизе в ярких и ключевых ролях присоединились лауреат премии Оскар Оливия Колман ("Вонка", "Фаворитка", "Отец") и Антонио Бандерас ("Uncharted: Неизведанное", "Кот в сапогах", "Боль и слава").

"Приключения Паддингтона в Перу" станет первым большим приключенческим проектом 2025 года, в Украине прокат стартует с 16 января.