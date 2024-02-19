Магия кухни, сила мечты и звездные камео: появился второй трейлер фильма "Вкус Свободы"

FILM.UA Distribution представила второй трейлер романтической комедии о высокой украинской кухне и поисках своих настоящих желаний. Смотрите в кино уже с 7 марта!

Новый трейлер кулинарной love story "Вкус Свободы" раскрывает историю главной героини Вари, которая больше всего мечтает посвятить жизнь любимому делу – кулинарии. Смотрите новый трейлер и читайте детали новой истории, которая точно станет любимой.

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Новый трейлер кулинарной love story "Вкус Свободы": о чем фильм

Жизнь Вари в корне меняет удивительная находка – книга подзабытой легенды украинской кухни Ольги Франко "Первая украинская общепрактическая кухня". Автор книги и сама присутствует в ленте – ее сыграла легендарная актриса Ирма Витовская.

Создатели фильма советовались с потомками семьи Франко относительно воспоминаний об пани Ольге, семейных украинских традиций и блюд, которые готовила мастер кулинарии. А гастрономическим экспертом фильма стала Марианна Душар, исследовательница украинской кухни.

Выход есть всегда – это моя любимая фраза, которая принадлежит моей героине Ольге Франко. Кроме того, что эта лента где-то в определенной степени светлая, лирическая, о мечте и сказке, семейная, для меня она еще и очень, в таком тонком смысле, патриотическая. Не в том смысле, в котором это слово порой эксплуатируют, а, действительно, о нашей гордости, нашу память, наше прошлое и настоящее, о том, что мы должны любить и уважать себя

– комментирует Ирма Витовская.

"Смак свободы" изображает нашу национальную кухню не только со стороны любимых домашних вкусностей, но и как настоящие произведения высокого кулинарного искусства.

"Вкус свободы": смотрите онлайн трейлер фильма

Украинские знаменитости в фильме "Вкус свободы": кого можно будет увидеть

В камео зрители также увидят украинскую певицу крымскотатарского происхождения, победительницу Евровидения-2016 Джамалу. Она появится в роли самой себя в очень ответственный момент и станет еще одной волшебной феей в жизни Вари.



Джамала в фильме "Вкус свободы" / Кадр из фильма

Кроме нее, в эпизодах появятся и другие звезды – шеф-повар, ведущий шоу "На Ножах" Алекс Якутов, модель, блогер и телеведущая Виктория Маремуха, модель и телеведущая Алла Костромичева, а также певец АСАФАТОV.

Я всегда искал форму, в которую хотел бы упаковать ту или иную идею. В фильме "Вкус свободы" с этой задачей прекрасно справилась автор сценария и творческий продюсер Елена Моренцова. Ей удалось в легкой, комедийно-фентазийной форме донести такие важные истины, как любовь к собственной культуре и истории. Я и представить себе не мог, что таким языком можно рассказать широкому зрителю об украинской кухне,

– рассказал режиссер Александр Березань.